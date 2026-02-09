Alcaldesa Sigüenza reivindica un estatuto para pequeños municipios que les "alivie" de carga administrativa y normativa

La alcaldesa de Sigüenza y presidenta de la Asociación para el Desarrollo Local (ADEL) Sierra Norte de Guadalajara, María Jesús Merino. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Sigüenza y presidenta de la Asociación para el Desarrollo Local (ADEL) Sierra Norte de Guadalajara, María Jesús Merino, ha reivindicado la creación de un estatuto del pequeño municipio que "alivie" a las poblaciones más pequeñas de "tanta carga administrativa, tanta normativa y tantos procedimientos".

Merino, en una entrevista con Europa Press, ha explicado que ayuntamientos como el suyo no pueden trabajar "con las mismas normas que cualquier ayuntamiento de una ciudad grande", por lo que necesitan un estatuto como este, que sea "muy preciso" y se adapte a su realidad.

En este punto, la alcaldesa ha explicado que Sigüenza ha recibido en los últimos seis años más de 15 millones de euros cuando su presupuesto anual es de cinco millones. "Todo esto nos ha hecho darnos cuenta de que las ganas son importantes, el trabajo es fundamental y la ilusión también, pero si no tienes medio para gestionar es muy complicado", ha incidido.

Así, ha alertado de que "es posible" que tengan que devolver fondos y no "por mala gestión" sino porque no tiene "el apoyo suficiente". "Ahora con los fondos europeos es cuando nos hemos dado cuenta de que realmente hace falta que hagamos una normativa diferente, que se adapten los procedimientos a las capacidades que tenemos en el medio rural y en los municipios más pequeños", ha remarcado.

En este sentido, ha explicado que ya se utilizan fórmulas como las declaraciones responsables pero necesitan "algo que vaya más allá" y que sirva "para toda la zona rural" del país y para aquellos gestores que están detrás de los municipios pequeños que intentan dar lo mejor de sí mismos junto con el personal municipal, del que ha alabado su trabajo, pero que "muchas veces es escaso e insuficiente para lanzar todos los proyectos" que tienen en mente.

Una flexibilización normativa que cree incluso que podría servir para "motivar" a las personas que viven en pueblos pequeños a que sigan presentándose como alcaldes y alcaldesas y a que "sigan trabajando por sus pueblos" porque, en la mayoría de los casos "lo hacen de una manera totalmente voluntaria" y sin cobrar remuneración.

REIVINDICACIONES

A renglón seguido, María Jesús Merino ha querido poner sobre la mesa las principales reivindicaciones que tiene la Sierra Norte de Guadalajara, destacando la necesidad de evitar los "cortes continuos de luz" y del sistema digital que, asevera, están afectando a las empresas.

Algo que, ha detallado, depende de Red Eléctrica de España, apuntando que, aunque "hay compromiso" por parte de las compañías, deben reivindicar que los pueblos tienen "los mismos derechos que el resto del territorio". "Y tenemos que asegurarnos que tanto el servicio del suministro eléctrico como el suministro de Internet en nuestros pueblos y pedanías sea real y de manera continua".

Además, también ha puesto el foco en la vivienda, otra de las principales reivindicaciones, apuntando que "siempre" se habla de zonas tensionadas como los corredores del Henares y la Sagra pero en los pueblos pequeños se están encontrando con que la gente "quiere venir a vivir y no encuentra dónde".

Sobre esto, ha reconocido que el Gobierno regional ha puesto en marcha "políticas valientes" pero que tienen que llegar "de manera definitiva" a las zonas más despobladas porque es su manera de crecer.

"Es nuestra manera de que la gente pueda venir a nuestros pueblos a vivir e instalarse en una casa digna y con un precio que podamos asumir desde un rango medio, que es el que tenemos la mayoría de la población", ha continuado.

Y, por otra parte, ha querido insistir en que es "fundamental" que se puedan agilizar los procedimientos. "El ciudadano, cuando quiere hacer algo en su pueblo, lo que tiene que encontrar por parte de la administración es ayuda, que le ayudemos a agilizar estos procesos y que le demos la mano para que lo resuelva en el menor tiempo posible".

"Lo que no se puede encontrar es una serie de obstáculos, de papeleos, de alegaciones y de requerimientos porque hacen que se aburran y que en muchas ocasiones incluso desestimen los proyectos que tengan planteados en nuestros pequeños pueblos", ha añadido.

LA POBLACIÓN CRECE EN SIGÜENZA

Y también se ha referido al aumento de población en su localidad, que ha pasado de los 4.300 habitantes en 2019 a los alrededor de 4.900 que tiene en la actualidad, un logro que no ve como consecuencia de un solo proyecto sino de "una concatenación de éxitos" que, cree, también se han ido dando en el resto de la región.

En este punto ha hecho referencia a la Ley de Despoblación, que fue "un punto de inflexión" porque garantizó por ley "muchas cosas" como la educación o la sanidad, así como deducciones en el IRPF o ayudas a las empresas. "Todo esto ha hecho que la gente vuelva a mirar a los pueblos", ha sostenido.

También ha valorado la mejora en el acceso a las nuevas tecnologías, que en el caso de la Sierra Norte cuenta con "prácticamente todo el territorio cubierto", aunque reivindica que "se cubra todo".

Algo que, ha mantenido, no solo ayuda en el trabajo sino en el acceso al ocio, lo que "hace que la vida en un pueblo sea igual o incluso más cómoda" de lo que lo es en una gran ciudad.

REIVINDICA LA ACCIÓN DE GOBIERNO

De esta manera, Merino ha querido poner en valor el trabajo realizado por el equipo de Gobierno que encabeza, con un agradecimiento tanto a concejales como a técnicos municipales, porque considera que han dado "un empujón muy importante a una ciudad que descendía y caía en población de manera recurrente" pero que ahora "tiene ilusiones y un proyecto de futuro".

La alcaldesa defiende que esto se debe a que su equipo de Gobierno no ha mirado a los cuatro años de la legislatura sino que ha apostado por "un proyecto de ciudad y un proyecto de comarca que fuera mucho más allá de esos cuatro años".

La primera edil ha puesto el foco en acciones como ser "pioneros" en tener una agenda urbana, lo que "suponía tener una hoja de ruta" para el municipio y resolver "múltiples problemáticas que existían en la ciudad".

También ha citado que se han "preocupado" en mejorar las instalaciones del colegio, porque los niños "son la base" del futuro de Sigüenza, pero sin olvidarse tampoco de los mayores, con un nuevo centro de mayores "en el que trabaja gente joven que ha vuelto a vivir al municipio".

"Poquito a poquito hemos ido mejorando la ciudad y hemos hecho que la gente tenga ilusión por seguir viviendo e incluso en muchas ocasiones por volver", ha concluido.