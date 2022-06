Alcaldesa de Talavera deja claro su objetivo de conseguir el fin del trasvase y pide sumarse al resto de partidos

TALAVERA DE LA REINA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Talavera de la Reina, Tita García Elez, ha abogado por el fin del transvase Tajo- Segura durante el Debate del Estado del Municipio celebrado este martes, asegurando que tanto para ella como para su Gobierno municipal éste es su objetivo último.

Además, ha interpelado al resto de grupos municipales, reclamando que espera "que esa sea también la postura del resto de los grupos políticos que están representados en este pleno".

García Élez se ha referido en este sentido a los nuevos planes estatales, celebrando el incremento de caudales para el río contemplado en el nuevo Plan Hidrológico Nacional.

Para la alcaldesa, es positivo que se fije un aumento del volumen de agua a su paso por Talavera, con la fijación de 16 metros cúbicos por segundo en octubre y diciembre, 24 entre enero y marzo, 19 entre abril y junio, y 13 entre julio y septiembre.

"Por supuesto que no es suficiente, estoy totalmente de acuerdo, soy la primera, pero no puedo negar que son más de los 10 que ahora mismo están pasando por esta ciudad", ha planteado García, manifestando que aún no se encuentran satisfechos con las cifras.

La alcaldesa también ha señalado que el Ayuntamiento trabajará para garantizar que se cumplen los mínimos establecidos por ley, y ha advertido que "hemos comprobado que la semana pasada hubo varios días que no se alcanzaron".

"Queremos un río vivo y oxigenado, con agua en cantidad y en calidad, para eliminar cualquier problema de salubridad, para que los talaveranos y talaveranas puedan disfrutar de su río y que la ciudad siga creciendo de su mano", ha declarado en este sentido.