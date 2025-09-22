La alcaldesa de Tobarra lamenta que las mociones de censura contra el PP en la localidad sean ya "un clásico"

ALBACETE 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Tobarra, Manuela Garrido, ha lamentado que el Consistorio vaya a vivir el próximo día 3 de octubre la tercera moción de censura en contra el Partido Popular desde la instauración de las corporaciones democráticas, y que el bastón de mando de la Alcaldía vaya a recaer en quienes obtuvieron "el peor resultado" histórico electoral, "esquivando" así de la voluntad del pueblo. "Las mociones de censura contra el PP en Tobarra son ya un clásico de la democracia municipal".

Manuela Garrido ha defendido haber realizado "un esfuerzo ímprobo de reorganización de un Ayuntamiento abandonado por el propio Partido Socialista, con ordenanzas municipales todavía en pesetas y una maraña de intereses personales que asusta, con puestos de funcionarios accidentales con más de 30 años de antigüedad". Asimismo, se muestra con la conciencia tranquila tras haber luchado "estos dos años contra la desidia de quienes sólo piensan en su reparto particular de poder".

Con respecto a la Plataforma Ciudadana de Tobarra, advierte Manuela Garrido que "es la segunda vez que traicionan al Partido Popular, y repiten el mismo guión". "Quienes se presentan como alternativa ciudadana no son más que los socios leales del socialismo".

"Más allá del teatro político de estos dos partidos, el PSOE no puede seguir culpando al PP de la situación de Tobarra, cuando ha gobernado casi medio siglo; y la Plataforma debería dar explicaciones sobre cómo puede seguir siendo la muleta de un partido que acaba de cosechar el peor resultado electoral de su historia", afirma Manuela Garrido.

"REITERO MI COMPROMISO CON TOBARRA"

"Frente a maniobras partidistas, reitero mi compromiso con Tobarra y con todos sus vecinos. Ahí quedan las gestiones para que la Junta de Comunidades reinicie las obras de la paralizada Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), y espero que estas obras se reinicien cuanto antes, fruto de estas gestiones. Y si algo merece Tobarra es respeto: a la democracia, a la estabilidad institucional y a la voluntad que expresaron las urnas en 2023", señala la alcaldesa.

"A los vecinos de Tobarra les digo: no vamos a rendirnos ante juegos que ponen en peligro el futuro de nuestro municipio; la democracia en Tobarra se merece respeto y este equipo seguirá trabajando hasta el último día para que así sea", concluye Manuela Garrido.