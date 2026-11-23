Alcázar de San Juan cogerá el 23 y 24 de noviembre el III Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte - JCCM

CIUDAD REAL, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad ciudadrealeña de Alcázar de San Juan acogerá este lunes y este martes, 23 y 24 de noviembre, el III Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte, en la Residencia para Deportistas de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha.

Este encuentro constituye un espacio de referencia para la reflexión, actualización e intercambio profesional entre docentes, entrenadores, investigadores, profesionales del ámbito deportivo y estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

En un contexto donde la promoción de la salud, el rendimiento deportivo y la educación integral adquieren una relevancia creciente, el Congreso propone una mirada científica, crítica y aplicada sobre los retos y oportunidades actuales en los campos de la actividad física, la nutrición, el entrenamiento, la salud y el empleo deportivo.

A través de ponencias magistrales, mesas redondas, espacios de debate y talleres prácticos, el Congreso ofrecerá una actualización basada en la evidencia científica, con la participación de especialistas de reconocido prestigio nacional e internacional, fomentando la transferencia de conocimiento entre el ámbito académico y el profesional.

PROGRAMACIÓN

La jornada comenzará este lunes, 23 de noviembre por la tarde, con una serie de ponencias que analizarán el liderazgo y la gestión del vestuario. Dirigido a entrenadores, cuerpos técnicos, coordinadores de cantera y responsables de clubes, el eje de comunicación será cómo liderar un equipo, transmitir confianza, gestionar roles y afrontar conflictos, manteniendo el papel educativo del entrenador desde el deporte base.

Así, Mauro Sánchez Sánchez abordará la educación integral a través del deporte; Francisco Javier Márquez-Villarejo, el liderazgo y la comunicación en 'De 0 puntos a Asobal'; David Aznar Chicharro, la construcción de un equipo campeón del mundo; y María Ruiz de Oña, la comprensión del grupo para construir un equipo. Sergio Lorenzo Jiménez Saiz participará también en la mesa redonda sobre gestión de grupos en el deporte de élite.

Este martes, 24 de noviembre, en sesión de mañana, se abordará la Educación Física en el centro educativo. Una sesión dirigida al profesorado de Educación Física, centros educativos y futuros docentes, cuyo interés reside en llevarse herramientas aplicables a las clases: enseñar fuerza y resistencia, utilizar juegos de alta intensidad y ayudar al alumnado a regular su esfuerzo.

Los talleres estarán a cargo de Yessica Segovia Domínguez, José A. Julián Clemente y Raquel Hernández García. Carlos Balsalobre completará la mañana con nuevas tecnologías para evaluar y controlar el rendimiento físico.

Ya por la tarde, el Congreso se centrará en los retos del deportista popular. Dirigido a corredores populares, cicloturistas, clubes y entrenadores, se destacará cómo entrenar con criterio y organizar la preparación para mejorar el rendimiento, compatibilizando deporte, trabajo y familia.

Javier Fernández Alba tratará la preparación de una marcha cicloturista; Antonio Serrano Sánchez, la planificación de la maratón; y Bea Porto Carnicero, la fuerza en deportes de resistencia. Además, Gemma Arenas Alcázar y Agustín Luján Maldonado compartirán experiencias en la mesa 'Vidas en el Deporte-Excelencia y Sacrificio', moderada por David García Sánchez.