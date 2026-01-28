Los alimentos de calidad 'Campo y Alma' de C-LM se promocionarán en doce ferias regionales y nacionales en 2026

La consejera Portavoz, Esther Padilla, en rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida. - JCCM/DAVID ESTEBAN GONZALEZ

TOLEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado el visto bueno a su participación en las ferias comerciales de alimentación para este año 2026, con la intención de seguir potenciando los productos agroalimentarios de la región en los mejores escaparates posibles.

Así lo ha destacado la consejera Portavoz, Esther Padilla, en rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a través de la Dirección General de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, ha programado una campaña de promoción de los alimentos de calidad de Castilla-La Mancha que este año estarán presentes, gracias a la presencia del estand 'Campo y Alma' y de la programación de ayudas para empresas agroalimentarias, en doce ferias de carácter regional y nacional, ha informado la Junta en nota de prensa.

La portavoz del Ejecutivo ha recordado los 2,8 millones de euros que este año se van a destinar a la promoción de los productos agroalimentarios de la región, porque como ha recordado, "es motor económico, motor de empleo, de vertebración del territorio y que supone, además, un 34 por ciento de las exportaciones de nuestra región".

COMIENZAN EN MARZO

El calendario arrancará este mes de marzo ya que los productos de Castilla-La Mancha estarán presentes en cinco ferias.

La primera será Origin Natura que se celebrará los días 3 y 4 en IFEMA, en Madrid, y allí estará presente el stand de Campo y Alma.

Coincidiendo en fecha y espacio, se celebrará la World Olive Oil Exhibition, una de las ferias más importantes de las que se dedican al aceite de oliva, en la que el Ejecutivo autonómico dará una ayuda a las empresas que lo deseen para su participación y patrocina un concurso de ensaladas.

De Madrid, el estand de Campo y Alma viajará a Talavera de la Reina donde se celebrará entre el 12 y el 14 Aove & Nuts, la Feria del Olivar y los Frutos Secos, dos ámbitos en los que la región es una potencia, gracias a las cuatro denominaciones de origen de aceite y también a las producciones de pistacho y almendra.

Asimismo, entre el 13 y el 15 de marzo tendrá lugar la Feria Apícola de Pastrana donde Campo y Alma estará presente con un stand compartido con la Diputación y el Ayuntamiento.

La última feria de marzo será Alimentaria, que tendrá lugar entre los días 23 y el 26 en Barcelona.

En esta feria de carácter bienal que cumple 50 años, se intentarán multiplicar las oportunidades de negocio y la repercusión nacional e internacional de los productos castellanomanchegos con el stand de Campo y Alma bajo cuyo paraguas asistirán empresas agroalimentarias.

Entre el 13 y el 16 de abril, de nuevo en el recinto ferial de IFEMA, en Madrid, tendrá lugar el Salón Gourmets, la Feria de Alimentación y Bebidas de calidad, líder mundial que presenta tendencias de alta gama, y en la que Castilla-La Mancha asistirá con un estand bajo la marca Campo y Alma junto con empresas de la región.

En el mismo mes, esta vez en Alcázar de San Juan, el estand de Campo y Alma estará en la Feria de los Sabores de Alcázar de San Juan.

En mayo, entre los días 7 y 10, se celebrará la Feria Internacional del Queso (FIQAB), en la que de nuevo estará presente con stand Campo y Alma.

En junio, se celebrará en Porzuna Ferduque, la Feria Nacional Agroganadera de los Estados del Duque.

La actividad ferial de este mes continua en Manzanares, donde, entre los días 24 y 28, se celebrará Fercam, la Feria Nacional del Campo que ya suma más de 60 años de vida y para la que se ha previsto presencial del stand Campo y Alma.

El mes siguiente, entre el 24 y el 26 de julio tendrá lugar FIDA, la Feria Internacional del Ajo de Las Pedroñeras con el mismo sistema de participación del Gobierno regional que la anterior.

El calendario ferial se cerrará en octubre, en Madrid, donde Ifema acogerá entre el 6 y el 8 Fruit Attraction, la Feria Internacional de Frutas y Hortalizas de referencia para la comercialización de estos productos y en la que Castilla-La Mancha llevará su estand Campo y Alma junto a empresas hortofrutícolas de la región.