Almadén restaurará y digitalizará 'Mercurio-Minas de Almadén', un documental del 1940 sobre la extracción minera

Archivo - Minas De Almadén. - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almadén se ha comprometido, a través de un convenio con el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), a la restauración y digitalización de la película 'Mercurio-Minas de Almadén', de 1940.

El ICAA conserva en la actualidad, en las instalaciones de la Filmoteca Española en su centro de Pozuelo de Alarcón, dos copias en nitrato de celulosa de 35 milímetro de la película, según la disposición publicada en el Boletín Oficial del Estado de este miércoles, 27 de mayo, recogido por Europa Press.

Dada la relevancia y singularidad de la película sobre las instalaciones y trabajo de un sitio declarado por la Unesco Patrimonio Mundial en 2012, el ICAA apoya el proyecto de conservación y preservación de estos fondos, partiendo de dos nitratos incompletos y con un frágil estado de conservación.

Por su parte, el Ayuntamiento de Almadén se compromete a promover el estudio de los recursos turísticos de la comarca dentro de su Plan de Sostenibilidad Turístico.

Así, ambas partes consideran de interés para el cumplimiento de sus fines la preservación, digitalización y difusión de Mercurio-Minas de Almadén (1940) y aprecian la necesidad de coordinarse y aunar esfuerzos para actuar conjuntamente en un proyecto con este objeto.

A través del convenio, el Ayuntamiento asume la tarea de restauración y digitalización de la película, mientras el ICAA pondrá a disposición sus copias, asesoramiento y apoyo a la promoción.

El Ayuntamiento de Almadén, como entidad financiadora, aportará hasta un máximo de 15.000 euros, con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), para la ejecución de los compromisos asumidos.