El almez de la Ermita del Valle de Toledo protagonizará el cupón de la ONCE el 23 de diciembre

TOLEDO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha participado este martes en la presentación del cupón de la ONCE del próximo 23 de diciembre, dedicado al almez de la Ermita del Valle, "uno de los árboles más emblemáticos y antiguos de la ciudad".

En la presentación, realizada en el patio de la Ermita del Valle, Velázquez ha destacado la importancia de esta iniciativa tanto por el papel social de la ONCE como por el valor del lugar elegido.

"No hay mejor socio que la ONCE, una entidad que es un ejemplo en todo el mundo en la generación de empleo para personas con discapacidad y una de las mayores empleadoras de nuestro país" ha señalado, al tiempo que ha recordado que este es el tercer cupón que presenta desde que es alcalde. El primero el que se dedicó al ciclista Federico Martín Bahamontes y el segundo a la fiesta del Corpus Christi.

En este sentido, ha afirmado que el acto de hoy destaca "no solo nuestro patrimonio material y cultural, sino también nuestro patrimonio natural, con el río Tajo a nuestros pies y frente al Casco Histórico".

Asimismo, Velázquez ha destacado el papel de la Hermandad de Nuestra Señora del Valle, la más popular de Toledo, que el próximo año celebrará su 400 aniversario, y ha anunciado que el Ayuntamiento "trabaja ya en un programa especial de actividades conmemorativas".

El alcalde ha concluido felicitando a la ONCE por este nuevo cupón, "probablemente uno de los más bonitos dedicados a Toledo", y ha agradecido su labor y su compromiso con una ciudad "que apuesta por conservar y difundir su patrimonio natural, cultural e histórico".

Por su parte, el delegado territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, Carlos Javier Hernández, ha explicado que este cupón forma parte de la colección 'Abraza un árbol', una iniciativa que reconoce el valor del patrimonio arbóreo de todo el país, "son 52 cupones, uno por cada provincia más Ceuta y Melilla, y en Castilla-La Mancha cerramos esta colección aquí, en Toledo, con un árbol excepcional que nos fue sugerido por expertos conocedores de nuestro entorno".

Hernández ha recordado que el almez del Valle cuenta con más de 200 años de historia, "a través de cinco millones de cupones vamos a llevar un pedacito de Toledo a todos los rincones de España, allí donde haya un vendedor de la ONCE, estará este almez, llevando ilusión y también historias de vida", y ha destacado la labor social de la organización, que en 2025 ha atendido en Castilla-La Mancha a más de un centenar de personas que han perdido la visión.

También, el presidente de la Real Fundación de Toledo, Jesús Carrobles, ha querido agradecer a la ONCE que haya pensado en Toledo y en la Fundación para una iniciativa tan especial, "vivimos en una ciudad maravillosa, no solo por sus monumentos y sus obras de arte, sino también por su memoria, que está ligada a un patrimonio inmaterial que muchas veces no valoramos lo suficiente, como son nuestros grandes árboles", ha señalado.

De hecho, Carrobles ha destacado la importancia simbólica del almez de la Ermita del Valle y de otros árboles históricos vinculados a las ermitas toledanas, "auténticos árboles sagrados que forman parte de nuestra tradición colectiva".

En este sentido, ha subrayado que este cupón permitirá recordar "la importancia de un patrimonio natural que también es cultural y que forma parte del carácter único de Toledo, Ciudad Patrimonio de la Humanidad".

Por último, Enrique García de la Real Fundación de Toledo ha puesto el acento en el valor histórico y simbólico del árbol homenajeado, el almez del Valle, "también conocido como almárcigo, es uno de los árboles más antiguos de la ciudad y forma parte de nuestra historia viva, ya que durante la Guerra Civil dio cobijo a la Virgen del Valle y se convirtió en un elemento de protección y memoria compartida", ha explicado, subrayando que gracias a este árbol "esa historia ha llegado hasta nuestros días y esperamos que perdure durante siglos"