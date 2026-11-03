Los alojamientos turísticos extrahoteleros en C-LM anotan 152.927 pernoctaciones y 63.020 viajeros en septiembre

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MADRID/TOLEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha ha registrado 152.927 pernoctaciones y 63.020 viajeros en alojamientos turísticos extrahoteleros españoles (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) en el mes de septiembre

A nivel nacional, superaron los 14,3 millones en el mes de septiembre, lo que supone un descenso del 1,5% en comparación con el mismo mes del año anterior, según los datos provisionales hechos públicos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El retroceso de las pernoctaciones en el noveno mes del año obedeció tanto al descenso de las estancias realizadas por los viajeros residentes, que cayeron un 1,3%, como al de los no residentes, que se redujeron un 1,8%.

La estancia media en el conjunto de alojamientos extrahoteleros se situó en 3,9 pernoctaciones por viajero.

Por tipología de establecimiento, las pernoctaciones en apartamentos turísticos descendieron un 0,8% en septiembre, lastradas por la caída de los residentes (-2,1%), mientras que las de no residentes cayeron un 0,2%.

Los datos del instituto estadístico muestran que la estancia media en este tipo de alojamiento retrocedió un 8,6%, situándose en 4,5 pernoctaciones por viajero.

En septiembre se ocuparon el 41,1% de las plazas ofertadas por los apartamentos turísticos (+0,1%), elevándose al 46,3% en fin de semana (+2,2%).

Canarias fue el destino preferido en apartamentos, con más de 2,1 millones de pernoctaciones (-4,8%), mientras que la Comunidad de Madrid registró el mayor grado de ocupación (79,8%).

El 69,2% de las pernoctaciones en apartamentos correspondió a extranjeros, siendo Reino Unido el principal mercado emisor, con el 36,5% del total.

CAÍDA DEL 5% EN LOS CAMPINGS DE EXTRANJEROS.

En el caso de los campings, las pernoctaciones registraron un descenso anual del 2,5% en septiembre. Las de residentes cayeron un 0,3% y las de no residentes disminuyeron un 5%.

Durante el mes se ocuparon el 44,9% de las parcelas ofertadas (+1,7%) y un 48,4% en fin de semana (+3,7%).

Cataluña se erigió como el destino preferido, con más de 2,2 millones de estancias (-10,2%), mientras que La Rioja alcanzó la mayor ocupación (65,9%).

Por zonas turísticas, la Costa Brava fue el destino preferido, con más de un millón de pernoctaciones. La Costa Blanca presentó el mayor grado de ocupación, con un 72,9%. Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Benidorm, Sant Pere Pescador y Torroella de Montgrí.

Por su parte, los albergues experimentaron la caída más acusada del sector en septiembre, con un desplome del 11,2% en sus pernoctaciones, según los datos del instituto estadístico.

Este descenso se debió principalmente a la contracción del mercado internacional (-15,6%), mientras que los residentes redujeron sus estancias un 4%.

La ocupación se situó en el 30,4% de las plazas (-6%), siendo Galicia el destino más demandado (más de 157.000 pernoctaciones) y la Comunidad de Madrid la de mayor ocupación (62,8%).

EL TURISMO RURAL CRECE UN 2,2% IMPULSADO POR LOS EXTRANJEROS

Frente a las caídas del resto de modalidades, las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural aumentaron un 2,2% en septiembre respecto al mismo mes de 2025.

Este crecimiento estuvo respaldado de forma exclusiva por la demanda internacional, que repuntó un 8,7%, en contraste con el descenso del 1,7% registrado por los viajeros residentes.

Durante el noveno mes del año se ocuparon el 23,4% de las plazas de turismo rural (-0,3%), alcanzando el 39% en fin de semana (+1,5%), según el INE.

Islas Baleares fue el destino preferido, con más de 255.000 pernoctaciones (+5,4%), y también lideró el grado de ocupación autonómico, con el 69,2% de las plazas ofertadas.

Por zonas turísticas, la Isla de Mallorca fue el destino preferido, con más de 199.000 pernoctaciones. Esta zona también alcanzó la mayor ocupación, con el 70,8% de las plazas ofertadas.

LOS PRECIOS SUBEN EN TODAS LAS MODALIDADES

Pese a la contracción generalizada de las pernoctaciones, los precios de los alojamientos extrahoteleros mantuvieron su tendencia al alza en septiembre.

En concreto, el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) experimentó un incremento del 9,8% respecto al mismo mes de 2025.

Por su parte, el Índice de Precios de Campings (IPAC) aumentó un 5,7%, mientras que el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) registró una subida del 2,4%.