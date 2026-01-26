Alumnos del colegio de Toledo retoman clases y familias estarán vigilantes ante medidas por caso de alumno conflictivo

Alumnos del colegio de Toledo retoman clases y familias estarán vigilantes antes medidas por caso de alumno conflictivo - GOOGLE MAPS

TOLEDO 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos 3º de Primaria del CEIP Gregorio Marañón de Toledo han retomado este lunes las clases tras la huelga de asistencia que realizaron la pasada semana ante un caso de conflictividad en un alumno de este curso. Tras las medidas anunciadas por el Gobierno regional, estarán expectantes para ver si estas funcionan, se cumplen y si hay que modificarlas.

Fuentes de estas familias han señalado a Europa Press que las medidas comprometidas por el Gobierno regional en la reunión que se mantuvo el pasado jueves, se tendrán que ir evaluando, ya que deben mantenerse a lo largo del tiempo.

La Junta trasladó a estas familias que se aumentarían medios personales y medidas organizativas "para poder tener todo más controlado durante la jornada escolar y el comedor".

Según aseguran las familias, Educación incrementará medios personales y medidas organizativas, así como canales de comunicación más accesibles y predisposición a la escucha. También se realizará un seguimiento continuo de la situación, que será "diaria por parte de la Inspección y Dirección".