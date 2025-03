Álvarez (UGT) tilda de "gran noticia" el acuerdo en defensa de la UE y lo ve como oportunidad para "vertebrar" Europa

TOLEDO 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha valorado este viernes como "una gran noticia" el acuerdo alcanzado por los líderes de la Unión Europea en materia de defensa, un elemento que, bajo su punto de vista, puede "vertebrar" el Viejo Continente.

Así lo ha indicado durante su intervención en el IV Foro Económico Español de Castilla-La Mancha, donde ha estado acompañado por el consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, el presidente de ATA, Lorezo Amor, el secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, y el presidente de Fedeto, Javier de Antonio.

"Yo soy europeísta y creo que España sin Europa no va a ir a ningún sitio y no seremos nada en este contexto global", ha indicado para agregar que "es evidente" que la OTAN, mientras Donald Trump sea presidente de los Estados Unidos, "no nos sirve de instrumento de defensa y es evidente que Europa tiene enemigos".

Enemigos, ha dicho, en la frontera norte, donde ha puesto a Ucrania como ejemplo, pero también, ha señalado, en frontera sur, que "hay que tener en cuenta". "Creo que efectivamente hay que ir a ese proceso de inversión, que a mí me parece que además también es una oportunidad para España", ha agregado.

Es por ello por lo que ha deseado que España sea capaz en este proceso de que la industria de defensa se desarrolle y sea "un motor" no sólo desde el punto de vista de la producción sino también desde el punto de vista de investigación y el desarrollo.

HABRÁ QUE EXPLICARLO "MUY BIEN"

De su lado, el consejero de Fomento cree que habrá que explicar "muy bien" este acuerdo porque en España "nos chirría el gasto militar en la medida en la que si nos dan a elegir entre blindar legalmente el que haya portaaviones o hospitales, nadie lo duda".

"No nos han dejado durante décadas faltar a la regla del déficit ni del techo de gasto ni del endeudamiento para arreglar los problemas de comer, pero van a relajar las reglas para poder plantear cifras que nadie sabría si aquí caben o no en billetes para el gasto militar", ha sostenido.

De su lado, el presidente de ATA ha valorado este acuerdo como ejemplo frente a aquellos que son antieuropeistas y de que cuando Europa "se pone a ello, somos capaces de llegar y alcanzar grandes acuerdos independientemente del signo político que tenga cada uno de los países que conforman".

El presidente de Fedeto se ha mostrado de acuerdo, "sin que sirva de precedente", con las palabras de Pepe Álvarez. "Trump ha puesto a Europa frente al espejo y ha dado a conocer las debilidades por las que atravesamos porque Europa ha cometido diversos errores estratégicos basados en políticas a veces bastante fundamentalistas y es posible que esto nos vertebre de alguna manera porque la necesidad es imperiosa".

Finalmente, el secretario regional de CCOO ha dicho que los europeos tienen que darse cuenta de que hay que cambiar el modelo. "No sé si el armamentístico, seguramente también tendremos que rearmarnos, aunque a mí, desde luego, esto me gusta muy poco, pero sí en cuanto al modelo de intentar ser más Europa y tener una menor dependencia de países externos".