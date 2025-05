TOLEDO 29 May. (EUROPA PRESS) -

El acuerdo alcanzado entre PSOE y Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha ha permitido este jueves la aprobación de la Proposición de Ley Socialista para una nueva reforma del Estatuto de Autonomía regional, 43 años después del alumbramiento del texto original.

El Grupo Parlamentario Vox, tercero con representación en el Parlamento autonómico, ha votado en contra de la aprobación del texto, tras una sesión plenaria que ha durado casi tres horas y que ha cerrado el presidente regional, Emiliano García-Page.

El acuerdo de socialistas y 'populares' establece que el número de diputados en las Cortes se moverá en una horquilla mínima de 25 y un máximo de 55, algo que quedará en suspenso hasta diciembre de 2027 para que no afecte al próximo proceso electoral de mayo.

Esta es la quinta reforma significativa del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha tras las de 1991, 1994, 1997 y 2014 --hubo dos más pero no de gran calado-- desde su aprobación en agosto de 1982, y gracias también a las aportaciones de la sociedad civil recoge modificaciones en torno al agua, la Agencia Tributaria, los aforamientos o los derechos de diversos colectivos.

PSOE: "DÍA HISTÓRICO PARA C-LM"

El pleno arrancó pasadas las 11.00 horas con la defensa de la Proposición de Ley por parte de la ponente, la diputada socialista Ana Isabel Abengózar, quien ha reseñado que se ha llegado aquí "después de muchas vicisitudes y de desencuentros".

Abengózar ha recordado que, tras la aprobación de este jueves, vendrá el trámite en el Congreso de los Diputados donde espera y confía en que esta reforma reciba "el mayor apoyo posible", un respaldo --ha dicho-- que "trascienda colores políticos".

Ha querido mirar atrás para valorar cómo para llegar a este día ha sido necesario "mucho trabajo, mucha voluntad de consenso y mucho compromiso con Castilla-La Mancha", agradeciendo su labor a los equipos de trabajo. "Hemos tenido que ceder, sobre todo con el objetivo primordial que era mirar por el futuro de Castilla-La Mancha", ha señalado.

Ha manifestado que este nuevo Estatuto no se queda solo en proteger lo que "ya conocemos y valoramos" sino que da respuesta a los retos del presente y del futuro, y que apuesta por más autogobierno con la figura legislativa del decreto ley. "Es un Estatuto que mira hacia adelante, sin renunciar a lo que somos", y que representa, en definitiva, a una Castilla-La Mancha "moderna, comprometida, plural y solidaria". "Es un Estatuto sin complejos".

De otro lado, ha sido muy crítica con Vox por pretender que esta reforma fuera "un panfleto ideológico lleno de odio" y presentar enmiendas que "huelen a una época negra". "Huelen a un tiempo en el que esa libertad de la que ustedes hablan era solo de unos pocos", ha declarado, asumiendo que esta región no necesita discursos "llenos de odio" ni enmiendas que "niegan lo que somos".

Al PP también le ha recordado que este Estatuto "blinda todo lo que Cospedal recortó" durante aquella "etapa oscura" y al líder regional de los 'populares', Paco Núñez, le ha pedido que le recuerde decirle a su jefe, Alberto Núñez Feijóo, que en materia de agua "ante todo y sobre todo, Castilla-La Mancha por delante".

PP: "SERVIR AL INTERÉS GENERAL"

De su lado, el presidente del PP en la región, Paco Núñez, ha incidido en que este nuevo Estatuto de Autonomía es un texto "para un tiempo de cambio en Castilla-La Mancha". Además, ha celebrado que hoy "la mayoría aplastante" de esta Cámara vaya a aprobar el texto, una noticia "poco frecuente", ha admitido.

Tras las críticas de Vox, ha querido dejar claro que "no habrá aumento de diputados". "En las elecciones de mayo del año 27 votaremos 33 diputados", ha puesto de manifiesto Núñez, quien ha explicado que hoy no se vota una nueva ley electoral.

También ha aplaudido que el nuevo Estatuto elimine los aforamientos a los miembros de esta Cámara. "No sé si cuando esta norma vaya al Congreso los diputados nacionales del Partido Socialista de Extremadura van a estar de acuerdo o no con esto", en relación a la polémica suscitada en esta comunidad autónoma.

Igualmente, ha lamentado que haya "haya políticos que utilizan la política en su propio beneficio y que vienen a la política a servirse de ella", él ha defendido que ha venido a la política para servir al interés general de Castilla-La Mancha y de los castellanomanchegos.

Ha agradecido a todos su trabajo, por supuesto a quienes han estado durante meses sentados analizando, estudiando, debatiendo y trabajando intensamente para que Castilla-La Mancha pudiera tener un nuevo Estado de Autonomía. Agradecimientos que ha extendido a la sociedad civil de la Comunidad Autónoma y al vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, porque sin su trabajo y sin su capacidad de consenso y de diálogo "hoy no habría Estatuto".

Respecto al voto contrario de Vox ha comentado que "su visión de la realidad, lógicamente, comienza negando la mayor. Y es que no reconocen el Estado de las autonomías y no quieren a Castilla-La Mancha como autonomía", algo que respeta pero que, ha puntualizado, no puede compartir.

"Yo sí creo en Castilla-La Mancha, yo sí creo en el autogobierno, yo sí creo en el Estado de las autonomías y por eso nosotros sí vamos a aprobar un Estatuto nuevo para un tiempo de cambio en Castilla-La Mancha". Un nuevo tiempo --ha enfatizado el presidente del PP-- "alejado de la radicalidad y del sectarismo". "Un nuevo tiempo centrado en nuestra gente, centrado en nuestra tierra, centrado en lo que necesitan el conjunto de los castellanomanchegos", ha concluido.

VOX: "TEATRO INSTITUCIONAL"

El presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno, ha iniciado su intervención asegurando que este es un día importante "pero solo para PP y PSOE" en lo que ha definido como un "bipartidismo plenamente compenetrado", preguntándose "por qué no se unen" porque "son lo mismo en todos los niveles", y todo ello pese a las críticas, ha ironizado, que el PP ha recibido por parte del PSOE.

Además, ha asegurado que ambos partidos han pactado algo "que no les interesa a los ciudadanos". Entre esas "realidades" que no le preocupan a 'populares' y socialistas en este texto, Moreno ha citado la rebaja fiscal, la carrera profesional sanitaria, la familia y la maternidad, las personas mayores, los autónomos, "aliviar la agresión migratoria",

"El Pacto de hoy no tiene ningún mérito sino que demuestra que ustedes siguen a los suyo sin importarle el bien común", criticando que hayan estado dos años de legislatura para reformar el Estatuto y aprobarlo hoy, "aunque no estaba en los programas electorales, ni le interesa a los ciudadanos y mucho menos es una reivindicación de la sociedad civil".

El texto, a su juicio, sirve solo para "blindar privilegios políticos" --como declarar inhábil el mes de enero--, pero Castilla-La Mancha "no necesita más políticos ni diputados sino más maestros, médicos, agricultores y ganaderos", arremetiendo igualmente contra los "12 millones de euros" que costará el aumento de diputados en toda la legislatura, y recordando que su grupo llevará una iniciativa conjunta a todos los ayuntamientos donde tiene representación para mostrar su rechazo.

"No nos gusta esta reforma", ha incidido el portavoz de Vox, que ha subrayado que hoy asistimos a "un teatro institucional para esconder otras cosas", como que esta reforma permitirá crear "más instituciones innecesarias y duplicadas" en un "entramado" que "solo sirve para colocar amigos, fomentar el gasto político innecesario".

Vox se ha erigido en la "única alternativa para gobernar y recuperar la prosperidad que merece nuestra tierra", mientras PP y PSOE, "juntitos, como les gusta", se reúnen en despachos y llegan "a los acuerdos que los ciudadanos no les han pedido", ha finalizado.