Page ensalza acuerdo PP-PSOE para reformar el Estatuto y apela a responsabilidad de todos para que lo apoye el Congreso

TOLEDO 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha ensalzado este jueves el valor del acuerdo entre PSOE y Partido Popular para la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía regional y ha apelado a la responsabilidad de "todos" para que, además, se apruebe "íntegramente" en el Congreso de los Diputados.

"El contexto nacional no va a ayudar mucho a un debate sereno. A lo mejor puede ser que este sea el único elemento de consenso entre PSOE y PP en España", ha asumido García-Page en su intervención desde la tribuna del pleno del Parlamento autonómico, antes de votarse la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista para la reforma.

El presidente autonómico ha asumido que este es un "día trascendente" porque se legitima el proceso que se inició hace décadas en la Constitución española, y ha destacado que el proceso hasta llegar al día de hoy ha sido "en sí mismo ejemplar", precisando que "no todas las comunidades autónomas cambian sus estatutos escuchando a todo el mundo".

Ese proceso de escucha "minucioso, universal" y que ha contado con las aportaciones de los agentes sociales ha sido "muy útil" y evidencia, a su juicio, que "aquí las cosas se hacen de otra forma".

Un texto que "va a hacer irreversible el proceso autonómico", hecho por el que ha dado las gracias "de corazón" tanto a quienes lo apoyan como a quien discrepan, y que "no se ha planteado contra nadie" ni buscan "tener privilegios ni apuntarnos ninguna medallita".

Un nuevo Estatuto que plantea "un cambio leal con España", que "no es una reforma ideológica" y con el que "hoy damos un salto adelante con mucha limpieza", lo que hace sentirse "orgullosos del trabajo".

Emiliano García-Page ha reseñado que el texto es un "ejemplo de poder pactar". "Dije que no saldría si no era con un gran consenso autonómico", ha rememorado, dando las gracias al Partido Popular por su apoyo --y por el "permiso" de Génova--, pese a que le hubiera gustado que la propuesta fuera conjunta "desde el inicio".

También se ha referido a Vox y a sus críticas, entre otras cosas, al aumento del número de diputados que recoge la reforma, para explicarles que el número de parlamentario "no es baladí" ya que, si en vez de 33 hubiera 25, los cuatro representantes de Vox no estarían aquí.

"INTERESES POR ENCIMA DE LOS PROPIOS PARTIDOS"

No obstante, ha incidido en que PSOE y PP son "muy distintos" y por eso pactan. "Somos distintos, pero tenemos claro que hay intereses que están muy por encima de nuestros propios partidos".

"Creo sinceramente que ustedes tienen un concepto de la democracia demasiado particular y demasiado especial, y la democracia funciona incluso cuando no se consiguen votos. No solo vale cuando se ganan las elecciones", ha destacado en referencia a los 'populares'.

En opinión de García-Page, hoy por hoy el gran reto que tiene el Partido Popular en España es conseguir que "no sigan siendo la gran excusa de la izquierda y del mundo nacionalista en España, porque es, en definitiva, lo más importante. Que se han convertido en la gran excusa de resistencia de la situación política actual".

Pero, pese a ello, ha asumido que el PSOE está dispuesto "a que Castilla-La Mancha siga dando ejemplo", con hechos como este Estatuto, que hoy se avala y confirma. "No somos los mejores, no somos los más listos, no queremos tener privilegios, no vamos a admitir nunca tener menos, pero en el día de hoy, tal y como está España, yo firmaría para el conjunto de este país cómo funcionamos, cómo trabajamos y cómo nos entendemos en esta tierra".