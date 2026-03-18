'Anatomía de un segundo' de Jesús Rubio Bustos, cartel anunciador del Festival Corto de Ciudad Real 2026

Presentación del cartel anunciador del Festival Corto de Ciudad Real 2026. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 28º Festival Corto que organiza la concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Ciudad Real ya tiene cartel anunciador: 'Anatomía de un segundo'. La creación de Jesús Rubio Bustos ha sido la escogida por el jurado de entre las 77 propuestas recibidas de 52 autores de toda España. La obra recrea en cuatro fotogramas una icónica escena protagonizada por Carmen Maura en la película 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' de Pedro Almodóvar.

Con la presentación de su imagen anunciadora el Festival Corto de Ciudad Real empieza un recorrido de actividades que le llevará hasta su celebración en la semana del 22 al 27 de junio. El concejal de Juventud, Pau Beltrán, acompañado por las codirectoras del evento, Blanca Sáenz y Pepa Gómez, ha dado a conocer las claves de esta nueva edición en la que se ha incrementado la aportación económica del Ayuntamiento un 7% hasta alcanzar los 32.000 euros de presupuesto, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Beltrán ha destacado que el Consistorio sigue apostando un año más "por mantener y hacer crecer eventos que abren Ciudad Real al mundo", como el Festival Corto en el que el año pasado se recibieron más de 1.400 trabajos llegados desde numerosos países de América y de Europa.

Desde el pasado viernes y hasta el próximo 11 de abril estará abierto el plazo de recepción de cortometrajes. Posteriormente, el 20 de mayo se harán públicos los títulos de las obras seleccionadas para la Sección Oficial y también en la Sección Paralela. El Festival Corto Ciudad Real 2026 volverá a llevar sus proyecciones a diferentes espacios públicos de la capital "para que toda la ciudad lo pueda disfrutar".

Los trabajos escogidos en la Sección Oficial se proyectarán el jueves 25 y viernes 26 de junio y competirán por los premios que otorgan el jurado y el público. El premio al mejor cortometraje de Ficción está dotado con 1.500 euros, mientras que en las categorías Documental y Animación se otorgan 1.000 euros.

La mejor obra Local recibirá 700 euros; el premio a la mejor directora y al mejor joven realizador (menores de 35 años) cuentan con 600 euros cada uno, el mismo importe que el premio concedido por el público. En las modalidades de Ficción, Documental y Animación se seleccionarán 4 obras, mientras que en la categoría Local tres cortometrajes competirán por el premio.

En la Sección Paralela, cuyas obras seleccionadas se proyectarán los tres primeros días del Festival, se otorgará cada jornada un premio de 300 euros al cortometraje más votado por el público asistente. Este año, además, se ha creado un premio especial "Ciudad Real Deporte" dotado con 500 euros.