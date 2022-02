Anipam defiende que la lavanda no tiene toxicidad y elaborarán un documento técnico que lo avale de la mano de Junta

Habrá reuniones con los ministerios de Transición Ecológica y Sanidad para aunar una posición común

La Asociación Nacional Interprofesional de Plantas Aromáticas y Medicinales (Anipam) ha manifestado que no ve toxicidad en la lavanda y defenderán esta tesis de la mano del Gobierno de Castilla-La Mancha, para presentar un "buen documento técnico" ante el borrador del Pacto Verde de la Unión Europea, que contempla la inclusión de los aceites esenciales de lavanda dentro de la categoría de productos químicos, de tal manera que incluirían la etiqueta de "tóxicos".

Así lo ha manifestado el presidente de Anipam, Abelardo Carrillo, tras la firma de un convenio con el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, que recoge el compromiso del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (Iriaf) para ayudar al sector a abrir líneas de investigación y buscar financiación.

"No hay razones para la alarma. Vamos a estar muy atentos, vamos a elaborar un dossier técnico que avale nuestra tesis, producimos naturaleza y salud, es un aceite esencial utilizado desde hace 3.000 años por la Humanidad. No se puede dudar de su toxicidad ni de su salubridad, no la tiene. Son beneficios para la salud de las personas", ha remarcado Carrillo.

De su lado, el consejero de Agricultura ha explicado que el borrador de esta futura normativa se encuentra en un proceso de consultas públicas que finaliza el 15 de abril. "Vamos a argumentar nuestros intereses, estoy convencido de que vamos a poder defenderlos".

Ha avanzado una reunión junto al sector y representantes del Ministerio de Transición Ecológica y el Ministerio de Sanidad para abordar este asunto la semana próxima, para ver de qué manera se puede trabajar también desde el punto de vista nacional para aunar una posición común.

Asimismo, Martínez Arroyo ha añadido que en esta posición también se está trabajando con los grupos políticos del Parlamento Europeo, por lo que se van a iniciar conversaciones al respecto con el grupo parlamentario socialista.

El titular agrario ha señalado que la posición de Castilla-La Mancha quiere también ir en la línea de países como Francia, que es el que más superficie tiene de lavanda y más economía mueve en torno a esta planta.

NUEVAS AYUDAS A LAS AROMÁTICAS

Para incentivar el peso y el valor de las aromáticas, la Consejería de Agricultura va a convocar una línea de ayuda para este sector --antes de que acabe marzo-- dotada con 500.000 euros con posibilidad de ampliar el importe, para los años 2022, 2023 y 2024, y que tiene como objetivo alcanzar 1.000 hectáreas en la región.

El consejero ha puntualizado que once chicos y chicas Castilla-La Mancha se han incorporado al sector agrario a través de las plantas aromáticas, tras las convocatorias de 2017 y 2018.

Otro de los objetivos a desarrollar es plantear la Asociación de Plantas Aromáticas y Medicinales como una Interprofesional nacional que agrupe a todos los productores del sector que tenga su "base" en Castilla-La Mancha.

RADIOGRAFÍA DEL SECTOR

El sector tiene "una implantación extraordinaria" en la región, representado el 60% de la producción de las plantas medicinales y aromáticas en España, tal y como ha desgranado el presidente de Anipam, que ha puesto en valor el "futuro" de un sector que produce "belleza y naturaleza".

En 2017 se contabilizaron 1.850 hectáreas relacionados con el sector y hoy hay 4.082 hectáreas de plantas aromáticas principalmente lavanda y lavandín, mientras que en 2017 había 112 agricultores y a día de hoy hay 267 agricultores vinculados al sector. "Somos líderes, la región más importante, en todas las provincias existe este cultivo y la tendencia de crecimiento es clara", ha expresado el consejero.

"Es muy importante desde el punto de vista medioambiental, es un cultivo que aporta biodiversidad y va a luchar contra la erosión del suelo, es un cultivo leñoso que se desarrolla en superficies difíciles. Hay turismo y gastronomía vinculado a este producto, es un cultivo de paisaje que genera economía y ayuda al desarrollo del medio rural", ha remarcado.

También, ha señalado Martínez Arroyo, es un cultivo que se transforma en las destilerías de nuestros pueblos, por lo que "el 100% del producto se añade en la transformación y se queda en el medio rural de Castilla-La Mancha".