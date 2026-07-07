APAG pide a la Junta una prima para compensar a los ganaderos de zonas con lobo y evitar pérdida de rentabilidad

Ganado afectado. - APAG

GUADALAJARA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG) ha reclamado al Gobierno de Castilla-La Mancha la creación de una prima compensatoria para las explotaciones ganaderas de la Sierra Norte afectadas por la presencia del lobo, con el objetivo de evitar que sean "menos rentables" que las ubicadas en otras zonas de la región donde no existe este problema, al tiempo que ha pedido seguir mejorando las medidas preventivas y paliativas frente a los ataques.

Así lo ha manifestado en declaraciones a Europa Press el presidente de APAG, Juan José Laso, quien ha recordado que la población de lobo en la Sierra Norte ha pasado "de tres o cuatro manadas" a las seis actuales, circunstancia que, según sostiene, ha incrementado también los daños sobre las explotaciones ganaderas.

En este contexto, ha señalado que el jueves se produjo un nuevo ataque a un rebaño de un ganadero de Atienza y ha cifrado en alrededor de un centenar los ataques que se registran cada año en la provincia. A juicio de Laso, el debate sobre la posibilidad de autorizar o no la caza del lobo resulta "secundario", ya que considera que la especie seguirá presente en el territorio.

"Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en las medidas preventivas y paliativas", ha defendido, insistiendo en la necesidad de incorporar una ayuda económica estable para las explotaciones afectadas. En este sentido, ha reiterado la petición que APAG viene trasladando desde hace dos años para implantar una prima compensatoria por cabeza de ganado vacuno y ovino.

"Nuestros ganaderos no pueden ser menos rentables que los ganaderos de Toledo, Ciudad Real o Cuenca porque el lobo complica enormemente el manejo de las explotaciones", ha afirmado, aludiendo al incremento de trabajo, el estrés que sufren los animales y la necesidad, en algunos casos, de incorporar más personal.

El presidente de APAG ha defendido además que esa compensación responde al servicio medioambiental que presta la ganadería extensiva. "Gracias a los ganaderos tenemos lobo en Guadalajara", ha asegurado, argumentando que son quienes conservan el hábitat y hacen posible la coexistencia con una especie protegida, por lo que ha pedido que "el lobo lo paguemos entre todos" y no únicamente los ganaderos de Guadalajara.

SUSTITUCIÓN DE LOS MASTINES

Laso ha mostrado también su preocupación por la situación del ganado ovino, donde considera insuficientes las herramientas disponibles. Aunque ha reconocido la utilidad de los mastines, ha advertido de que en algunas zonas de la Sierra Norte su presencia genera conflictos por la elevada afluencia turística y por incidentes con personas y otros perros.

Por ello, ha instado al Gobierno regional a buscar, junto con sus técnicos, nuevas alternativas que permitan reducir los ataques al ovino.

En el caso del vacuno, ha valorado positivamente los resultados que están ofreciendo los collares GPS impulsados con el apoyo de la Diputación de Guadalajara, al facilitar el control del ganado y contribuir a prevenir ataques, y ha reclamado al Ejecutivo autonómico que colabore también con soluciones similares para el ganado ovino, aprovechando el desarrollo de nuevas tecnologías.