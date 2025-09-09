Aprobada la construcción de once viviendas en el casco histórico de Guadalajara

GUADALAJARA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadalajara ha celebrado sesión ordinaria en la que se ha aprobado, entre otros asuntos, el Proyecto de Reparcelación Forzosa en régimen de propiedad horizontal para los solares situados en la calle San Gil, números 7 y 9.

Esta actuación permitirá la construcción de un edificio de 11 viviendas y garaje, en el marco del Programa de Actuación Edificadora (PAE) adjudicado a la empresa Desarrollos Majuelo del Cura S.L.

Desde el Ayuntamiento se destaca que el objetivo de esta iniciativa es recuperar dos parcelas que llevaban años en situación de abandono, tras la demolición de los antiguos edificios en 2016. El proyecto contempla todos los instrumentos técnicos, jurídicos y financieros necesarios para garantizar su ejecución, y se enmarca en la estrategia municipal de revitalización del casco histórico mediante la promoción de vivienda.

Esta Junta de Gobierno, celebrada hoy y presidida por la alcaldesa Ana Guarinos, también ha aprobado el contrato de suministro de energía térmica (calefacción y ACS) en centros educativos desde la Red de Calor de Guadalajara, así como la prórroga por un año del contrato de servicio y suministro para el proyecto de Administración Electrónica municipal, garantizando así la continuidad del proceso de digitalización de la administración local.

Por último, se aprobó el desistimiento del contrato de gestión de las Escuelas Infantiles Municipales y el estudio de la compensación por los gastos incurridos a la empresa licitadora, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.