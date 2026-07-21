Aprobada la restauración y rehabilitación de la Casa de Corcho de Toledo para recuperar "un espacio emblemático"

Archivo - Incendio en la Casa del Corcho. - AYUNTAMIENTO - Archivo

TOLEDO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Hacienda, Juan José Alcalde, ha informado de las principales modificaciones presupuestarias aprobadas en la comisión de Hacienda, entre las que destacan la rehabilitación de la Casa de Corcho, así como el refuerzo de la programación cultural y la ampliación de las actividades de Juventud.

El concejal ha explicado que una de las actuaciones más relevantes será la inversión de 264.727 euros para la restauración y rehabilitación de la Casa de Corcho, con el objetivo de recuperar este emblemático espacio tras el incendio registrado a finales del pasado mes de mayo y devolverlo al uso ciudadano, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Vamos a restaurar la Casa de Corcho y recuperar un edificio que, además llevaba cerca de veinte años sin actividad", ha señalado el concejal, quien ha recordado que durante todo ese tiempo el inmueble ha permanecido "sin que nadie hiciera nada para ponerlo en funcionamiento".

En este sentido, ha defendido que el Gobierno municipal apuesta por devolver la vida a este espacio mediante un nuevo uso que permita disfrutar de él a los toledanos.

Asimismo, la comisión de Hacienda ha aprobado una modificación presupuestaria de 150.000 euros destinada a incrementar la programación cultural, con especial atención a la descentralización de las actividades para que lleguen a todos los barrios de la ciudad.

Alcalde ha destacado que esta iniciativa responde a un compromiso del equipo de Gobierno de acercar la cultura a todos los vecinos, además de reforzar la programación con motivo del 40 aniversario de la declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, una efeméride que contará con actividades específicas.

Una comisión en la que también se ha aprobado una modificación presupuestaria para ampliar el crédito destinado a Juventud y continuar impulsando una programación que, según ha explicado el concejal, está registrando una elevada demanda por parte de los jóvenes de la ciudad.

COMISIÓN DE EMPLEO

De otro lado, la Comisión de Empleo, Promoción Económica y Planeamiento, presidida por el concejal de Urbanismo, Florentino Delgado, ha dado cuenta este martes de la salida a información pública del Plan Especial de Reforma Interior de Mejora (Perim) para cambio de uso de una parcela en La Legua, calificada actualmente como equipamiento privado con edificabilidad terciaria, y que, con el informe favorable de los técnicos municipales, será de uso residencial para construir hasta 36 viviendas plurifamiliares.

Delgado, durante su intervención en la Comisión, ha justificado la intención de su departamento de dar salida a los proyectos que supongan la construcción de viviendas, "uno de los problemas principales que afectan a los ciudadanos, máxime si, como en este caso, se presenta en una unidad urbana ya consolidada y, además da uso a un solar vacío desde hace más de 20 años, lo que ha provocado su deterioro y abandono".

En este sentido, los informes técnicos indican que el terreno cuenta con una situación idónea para completar vacíos urbanos y dotar de edificabilidad residencial al municipio, sin necesidad de transformaciones urbanísticas ni de un mayor consumo de recurso naturales.

El ámbito de actuación se limita a una única parcela con una superficie total de 4.266 metros cuadrados. La ordenación propuesta establece, dentro del propio ámbito, una cesión de suelo destinada a sistema local de espacios libres. Únicamente supondrá una nueva carga el mantenimiento de la zona verde de 650 metros cuadrados, así como el de la ampliación de la calle Diego de Castilla, con 395 metros cuadrados,

En otro orden de cosas, la Comisión también ha dado cuenta de la salida a información pública, como plan parcial de mejora, del proyecto para ampliar el Polígono Industrial de Toledo, que pasa de más de 505.000 metros cuadrados a algo más de 455.000, tras el informe negativo de la Junta a la anterior ordenación, al excluir tres parcelas en las que se han localizado plantas samófilas especialmente protegidas.

Posteriormente, este plan parcial de mejora, una vez transcurridos los 20 días preceptivos de información pública, habrá de ser estudiado por la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo, una evaluación que tendrá carácter vinculante.

"OSCURANTISMO Y FALTA DE SENSIBILIAD"

De su lado, el Grupo Municipal Socialista ha señalado, tras las comisiones previas al pleno del próximo viernes, que el alcalde, Carlos Velázquez, ha convertido "la falta de sensibilidad, la improvisación y el oscurantismo en su forma habitual de gobernar Toledo".

La portavoz socialista, Noelia de la Cruz Chozas, ha criticado que el Gobierno local inicie expedientes que afectan directamente a los barrios sin informar previamente a sus vecinos y vecinas y, en ocasiones, pese al rechazo expresado por ellos.

"Velázquez decide primero, esconde la información después y solo escucha cuando la protesta ya está en la calle. Toledo no puede gobernarse contra sus vecinos y vecinas", ha afirmado. El PSOE también cuestiona el cambio de uso de terciario a residencial planteado en La Legua.

Para De la Cruz, "no se puede seguir extendiendo Toledo sin abordar la dispersión urbana, la movilidad, los servicios públicos y la conexión entre los barrios. Construir viviendas sin modelo de ciudad es seguir fabricando problemas".

La portavoz socialista indica igualmente que, con las distintas aprobaciones y modificaciones de crédito tramitadas, el Gobierno municipal va a destinar más de 250.000 euros a la celebración del 40 aniversario de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, cuando "no han planificado nada, puesto que se olvidaron de esta celebración en los presupuestos del 2026".

IU SE OPONE

De su lado, el concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, se ha opuesto a las tres modificaciones de crédito que se han debatido en la Comisión de Hacienda y que a su juicio solo son una evidencia más de que el equipo de Gobierno elaboró unos presupuestos para 2026 con los que ajustar las cuentas pero sin definir con seriedad la acción de gobierno para el presente ejercicio.

En concreto, critica Fernández, se ha aprobado con su voto en contra una partida de 150.000 euros para la conmemoración del 40 aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, a los que hay que añadir otros 60.000 euros de otra modificación aprobada en marzo.

El concejal de Izquierda Unida ha expuesto durante la comisión su malestar por la falta de previsión de unos presupuestos municipales elaborados por PP y VOX que a lo largo de los casi siete meses que llevamos de ejercicio presupuestario ya ha tenido que ser enmendado con 74 modificaciones presupuestarias.

Y es que también se ha opuesto a los 50.000 euros de modificación presupuestaria que se han aprobado para la Concejalía de Juventud justificados por la necesidad de acometer acciones en fechas "que se repiten cada año" como Halloween o la Navidad.

Por otra parte, y en relación a la Comisión de Urbanismo celebrada previamente a la de Hacienda, el portavoz municipal de IU también mostró su indignación por el debate superfluo sobre la necesidad de vivienda a propósito de una propuesta en La Legua, "donde el precio medio de la vivienda ronda los 300.000 euros, mientras se estaba produciendo un intento de desahucio --que afortunadamente ha quedado pospuesto-- en el Callejón de Menores".

Para Fernández hablar de atender las necesidades de vivienda promoviendo urbanizaciones cuyo precio está al alcance de muy pocos es burlarse de las situaciones críticas por las que atraviesan muchas familias.