Aprobado el presupuesto del Consorcio de la Ciudad de Cuenca para 2026 dotado con 4,2 millones de euros

CUENCA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva y el Consejo de Administración del Consorcio de la Ciudad de Cuenca han aprobado el Presupuesto de este órgano para el ejercicio 2026, el cual asciende a 4,2 millones de euros.

En sendas reuniones se ha analizado el calendario de actuaciones y obras a ejecutar a través de dicho órgano, así como de las convocatorias de subvenciones que lanza anualmente, constatándose un incremento de las peticiones para la rehabilitación de viviendas y edificios en el Casco Antiguo, según ha informado el Ayuntamiento de Cuenca por nota de prensa.

Constituido en el año 2005, el Consorcio de Cuenca es una entidad destinada a la conservación del patrimonio y apoyo al desarrollo cultural y turístico de la ciudad.

Los ingresos destinados a financiar el presupuesto del Consorcio de la Ciudad de Cuenca proceden de las Administraciones Públicas integrantes del mismo, el Ministerio de Hacienda, la Junta, el Ayuntamiento de Cuenca y la Diputación.