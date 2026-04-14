Archidiócesis Toledo llama a salir a la calle este sábado a "defender la vida", frente a la concentración pro aborto

Presentación de la 'Fiesta por la Mujer y la Vida'. - ARZOBISPADO

TOLEDO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicario episcopal de Laicos, Familia y Vida de la Archidiócesis de Toledo, Enrique del Álamo, ha llamado a salir este sábado a "defender la vida" frente concentración convocada ese mismo día para reivindicar el aborto "como derecho fundamental".

Del Álamo ha hecho esta petición durante la presentación de la XI Fiesta por la Mujer y la Vida, que tendrá lugar el día 18 de abril en el Casco de Toledo, y que busca recaudar fondos para financiar el Proyecto Mater, que ofrece "acompañamiento profesional, apoyo psicológico, espiritual y asistencia en necesidades básicas a madres en riesgo de aborto".

También el sábado, la Unión de Estudiantes ha convocado una concentración a las 16.00 horas en la Puerta de Bisagra, que bajo el lema 'Abortar es un derecho fundamental', quiere "plantar cara a los grupos que en Toledo pretenden recaudar fondos para financiar proyectos antiabortistas".

A este acto se ha referido el vicario episcopal de Laicos, Familia y Vida, que ha reparado en la dimensión reivindicativa de la Fiesta por la Mujer y la Vida, confiando en que sirva para "alzar la voz en favor de la dignidad de toda persona y de toda mujer y dar un testimonio visible de que creemos en la vida, que queremos defenderla, cuidarla y celebrarla".

"Como todos sabéis, ese mismo día se ha convocado también una manifestación de signo contrario, es importante decirlo con claridad. Por ello, no basta solo con la oración, que es fundamental, también es muy necesaria nuestra presencia. Una presencia serena, respetuosa, pero visible. Una presencia que no busca la confrontación, sino el testimonio. Una presencia que diga con sencillez, pero con firmeza, que toda vida merece ser defendida", ha insistido.

Durante su intervención ha denunciado que en el año 2024 se alcanzó en España "una cifra histórica de más de 106.000 abortos, 3.000 más que el año anterior". "Detrás de cada número hay una historia, hay una vida, hay una herida. Y precisamente por eso el proyecto Mater se hace más necesario que nunca".

"Salimos a la calle para recordar que la vida humana es un don, que la vida humana es un regalo que debemos cuidar, que debemos proteger desde su inicio hasta su fin natural. Esta fiesta se convierte en un testimonio necesario que pone en el centro a los más frágiles, especialmente a los no nacidos, y también a tantas mujeres que atraviesan situaciones de dificultad, de soledad o de sufrimiento", ha reivindicado.

CERRO CHAVES: "NADIE ES DUEÑO DE LA VIDA"

En esta línea, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha defendido que el acto del sábado es "una fiesta de la familia, santuario de la vida y célula primera de la sociedad", que tiene como "corazón" al proyecto Mater, ese que coordina Cáritas Diosesana y "constituye la respuesta concreta de nuestra Iglesia ante el drama del aborto".

"Desde sus inicios en 2015, este proyecto ha permitido el nacimiento de 149 niños y ha acompañado a 277 mujeres, ofreciéndoles cercanía, apoyo y esperanza", ha destacado.

"En el momento presente sentimos con fuerza la llamada a promover una verdadera cultura de la vida, que reconozca la dignidad de toda persona humana y el valor insustituible de la familia. En una sociedad en la que en ocasiones la vida puede llegar a percibirse como un problema, nosotros queremos proclamar con claridad que toda vida humana es un don de Dios, desde su concepción hasta el final. Nadie es dueño de la vida. Estamos llamados a custodiarla, especialmente cuando es más frágil y vulnerable, porque toda vida es sagrada", ha concluido.

FIN BENÉFICO

Según informa Cáritas, todo lo recaudado durante la jornada se destinará íntegramente a Proyecto Mater, que ofrece "acompañamiento profesional, apoyo psicológico, espiritual y asistencia en necesidades básicas a madres en riesgo de aborto o que sufren las secuelas del síndrome post-aborto".

Desde su nacimiento en 2015, ha atendido a 277 mujeres de 61 municipios de la Archidiócesis, ha acompañado a 31 mujeres en procesos de post-aborto y ha gestionado 1.200 ayudas económicas directas durante el año 2025.

La responsable de Proyecto Mater, Teresa Sánchez, ha explicado que la viabilidad de Proyecto Mater, "que no cuenta con financiación pública" y tiene un coste anual de 44.000 euro, depende de la "generosidad" de personas particulares, entidades, parroquias, colegios y eventos como este.

Asimismo, ha destacado el compromiso de 25 empresas y entidades colaboradoras que apoyan la XI edición, y ha resaltado el patrocinio oficial de Pulsera Turística Toledo y la colaboración de Funcave, que sufraga mensualmente la guardería de cinco bebés del proyecto.

PROGRAMA DE LA FIESTA

Esta "fiesta" arrancará a las 17.00 horas, con la 'Marcha por la Vida' por las calles del casco, para terminar en la plaza del Ayuntamiento, donde se leerá el 'Manifiesto por la Vida' a cargo de trabajadoras de Proyecto Mater.

Tras la eucaristía en la Catedral Primada, que presidirá a las 18.30 horas el arzobispo, e incluirá la "bendición solemne a madres embarazadas" y la música del Coro de Jóvenes de la Parroquia de Illescas, a las 19.30 horas habrá una gymkana familiar, a cargo de Sepaju, festival y concierto de Nico Montero, en la Plaza del Ayuntamiento, presentado por Edu de la Paz. También habrá mercadillo solidario, bar y actividades infantiles.