Armenta retira su candidatura a la Secretaría General de PSOE Toledo tras no haber acuerdo con Tolón en una lista única

Defiende su generosidad y responsabilidad para "evitar un choque de trenes irresponsable que, ganara quien ganara, no lo haría con el porcentaje necesario como para no trasladar un mensaje de división"

TOLEDO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El actual secretario general del PSOE toledano, Chesco Armenta, ha decidido retirar su candidatura a la reelección de este cargo, "tras no haber podido llegar a un acuerdo con la candidatura de Milagros Tolón en la composición de una lista única", por lo que "prefiere hacer un ejercicio de generosidad antes que promover un conflicto interno".

"Ganara quien ganara, no lo haría con el porcentaje necesario como para no trasladar un mensaje de división perdiendo toda la Agrupación y dando aliento a los adversarios políticos del PSOE", ha manifestado Armenta en un comunicado.

"En este momento, y tras haber mantenido durante semanas la intención de acordar una candidatura única con Milagros Tolón como secretaria general, he constatado que este acuerdo no es posible. Tengo claro que pactar significa ceder pero que sólo es posible desde el reconocimiento del otro y del respeto de lo que realmente representa. No lo he conseguido", ha afirmado.

El pasado mes de septiembre hizo publica su intención de presentarse a la reelección como secretario general de la Agrupación Socialista de Toledo tras cuatro años en los que se consiguieron "todos los objetivos electorales", y a pesar de la pandemia, para "impulsar la actividad interna de la Agrupación".

"Con posterioridad a la celebración de los Congresos de ámbito superior, la compañera Milagros Tolón trasladó su intención de optar a la Secretaría de la Agrupación Local después de 7 años como alcaldesa de Toledo. Desde el primer momento le trasladé mi predisposición a pactar una candidatura única y mi intención de evitar un debate interno innecesario que pudiera desgastar el proyecto institucional que, como alcaldesa de Toledo, apoyamos toda la militancia", relata en un comunicado a los medios.

Al igual que cuando tomó la decisión de presentarse hace cuatro años, la decisión que toma ahora "sólo se explica en el objetivo claro de hacer todo lo posible para ganar las elecciones municipales y que Toledo pueda seguir progresando".

El modelo de militancia que defiende "conlleva saber ejercer la generosidad y la responsabilidad", la generosidad que ofreció desde el primer momento al negociar una lista única y la responsabilidad, para "evitar un choque de trenes innecesario e irresponsable que, ganara quien ganara, no lo haría con el porcentaje necesario como para no trasladar un mensaje de división".

"Hay que saber poner cabeza y anteponer los intereses colectivos y de la organización a visiones personales. Al menos yo lo quiero hacer no forzando unas primarias que tensionarían internamente a la militancia en algo distinto a defender las políticas progresistas del PSOE y en poner freno al aumento que se detecta de la derecha y la ultra derecha. Un resultado de división --como el trasladado hace unos meses en la Agrupación con las primarias provinciales- no sólo trasmitiría un mensaje erróneo hacia el liderazgo institucional que todos apoyamos, sino que nos despistaría de lo verdaderamente importante en estos meses cruciales", defiende el socialista.

Por todo ello, y tras reflexionar mucho su decisión, que ha querido compartir con las direcciones provincial y regional del partido, "poniendo siempre por delante la responsabilidad y la generosidad inherente a su condición de militante, y con el objetivo de evitar un conflicto que siempre fue innecesario y evitable", ha anunciado la retirada de mi candidatura a la Secretaría General del PSOE de Toledo, haciendo un llamamiento "a toda la militancia de la Agrupación Local a apoyar, aún más si cabe, el proyecto del PSOE que en todos los ámbitos territoriales es la única garantía cierta de progreso, solidaridad y cohesión para favorecer una ciudadanía de oportunidades".