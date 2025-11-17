Arranca el IX Campus de Jóvenes Cooperativistas donde 40 participantes conocerán los entresijos del mundo cooperativo

TOLEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este lunes ha comenzado en el Castillo de San Servando de Toledo el IX Campus de Jóvenes Cooperativistas de Castilla-La Mancha en el que hay un total de 40 participantes que durante dos días conocerán qué es una cooperativa, cómo se trabaja en las mismas y se les incentivará a que se incorporen en los órganos de dirección.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, Ángel Villafranca, quien han estado acompañado por el director territorial de CaixaBank Castilla-La Macha y Extremadura, José Luis Vidal, y el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán.

Villafranca ha apuntado que para las Cooperativas de Castilla-La Mancha es importante "el capítulo" de incluir a los jóvenes dentro del formato de una cooperativa agroalimentaria. "El relevo generacional es una de nuestras asignaturas pendientes y para nosotros es importante hacer convivir a estos jóvenes fuera del ambiente familiar y de sus explotaciones, hablando del futuro".

"Hoy es un día que podemos decir a los jóvenes que vienen aquí que están empezando su futuro o al menos eso es lo que pretendemos y que vamos a trabajar en esa dirección", ha manifestado.

HACER CRECER EL MUNDO RURAL

De su lado, el director territorial de CaixaBank Castilla-La Mancha y Extremadura ha destacado que las cooperativas son "una manera muy buena" de poder hacer crecer las explotaciones y potenciar el futuro, como implica conseguir que 40 jóvenes "se involucren en el mundo rural y también en el mundo cooperativo".

Ha afirmado que CaixaBank quiere "estar siempre" cerca de las personas y que el campo, los jóvenes y la tierra le "preocupa mucho". Algo que se traduce, ha añadido, en los 2.000 millones de financiación que hasta octubre de 2025 ha puesto a disposición del mundo del campo y los 32.000 clientes de la región que se benefician de la oferta de productos y servicios en este sector.

JORNADA "FUNDAMENTAL"

Por último, el consejero de Agricultura ha destacado que este IX Campus de Jóvenes Cooperativistas "ya va teniendo cierta solera" y ha dicho que "resulta fundamental" para garantizar "el reto" del relevo generacional en el mundo rural.

"Por lo tanto, estas jornadas vienen a fortalecer el papel que nuestros chicos y chicas juegan en un sector que es creíble, que tiene futuro y que juega un papel fundamental en el desarrollo de la esencialidad que supone la creación de alimentos, tanto para la alimentación humana como animal", ha destacado.

Ha puesto de manifiesto que el Gobierno regional seguirá apoyando a las cooperativas, pero también a los jóvenes que quieren dar ese paso de incorporación a la agricultura y meterse en este mundo agropecuario, priorizando las líneas de actuación de incorporación de la mano de las cooperativas.

Es por ello por lo que ha destacado que de las 1.552 solicitudes que se han realizado, 1.290 lo han hecho marcando la casilla de que lo van a hacer como socios de una cooperativa; y que el nivel de ayuda se ha incrementado también, pasando de 30.000 a 42.000 euros "por esa inquietud de pertenecer a una cooperativa como valor añadido a la hora de acceder a más fondos".

"Y también en los planes de mejora de explotaciones en los que se sube de 45.000 a 51.600 euros la media de inversiones, gracias también por ese objetivo de ser socios de cooperativas", ha detallado el consejero.