Arrancan las obras de rehabilitación de la muralla de Cañete. - DIPUTACIÓN

CUENCA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca ha comenzado ya las obras de rehabilitación de la muralla de Cañete. Con un presupuesto cercano al millón de euros, esta intervención va a permitir actuar en el lienzo, así como intervenir en un elemento muy significativo como es la Puerta del Rey.

Esta inversión se encuentra recogida dentro del Plan de Sostenibilidad Turística del Valle del Cabriel puesto en marcha por la institución provincial dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado por fondos Next Generation de la Unión Europea, con el objetivo de contribuir a mejorar el turismo en la zona y que se convierta en un importante motor económico para estos pueblos generando economía, riqueza y empleo.

Según informa la Institución provincial, la diputada de Turismo y Patrimonio, Mayte Megía, ha visitado el inicio de las obras junto con la alcaldesa de Cañete, Montse Poyatos, y los técnicos de arqueología y arquitectura de la empresa adjudicataria.

La responsable provincial ha destacado que esta actuación es una de las más importantes recogidas dentro de los 3,9 millones de euros que tiene el Plan de Sostenibilidad Turística y que está desarrollando gran parte de los proyectos incluidos en la programación.

La alcaldesa de Cañete, por su parte, ha agradecido a la Institución provincial esta inversión que contempla la rehabilitación de la Puerta del Rey, una de las cuatro puertas de la muralla donde se va a llevar a cabo un estudio arqueológico, así como una puesta en valor y restitución.

Poyatos ha señalado la importancia de intervenir en este lugar, algo muy necesario para continuar mejorando el recinto amurallado del municipio.