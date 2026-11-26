Presentación del mural en Marchamalo. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio del Infantado de Guadalajara acogerá a partir del próximo 15 de diciembre una exposición sobre la transformación social, económica y cultural que vivió España durante la Transición, una etapa que también ha encontrado su reflejo en las calles de Marchamalo a través del arte urbano.

Allí, los artistas Okuda San Miguel y el guadalajareño Daniel Muñoz han unido sus respectivos lenguajes creativos en un mural que reivindica la concordia, la diversidad y la libertad, dentro del programa conmemorativo del 50 aniversario de la Transición.

La intervención, de unos 60 metros cuadrados, es la primera de las cinco obras que se realizarán en Castilla-La Mancha, una por cada provincia, dentro del proyecto 'Juntos. Coloreando el cambio', impulsado por el Gobierno regional y las Cortes autonómicas en colaboración con Factory of Dreams, la organización que gestiona los proyectos de Okuda.

La obra, que se encuentra en el 'skate park' junto al Centro Joven de Marchamalo, combina la parte figurativa de Daniel Muñoz con el característico universo geométrico y cromático de Okuda.

En ella aparecen mujeres interactuando en un círculo de colores, con personajes en blanco y negro que contrastan con otros de vivos tonos geométricos.

Una composición que busca representar, a través de la unión de dos estilos diferentes, la armonía y el equilibrio.

"Es un buen momento para reivindicar la libertad de expresión, el papel de la mujer, el color y la diversidad más que nunca", ha señalado Okuda, quien ha destacado también la satisfacción de compartir este trabajo con el artista Daniel Muñoz, con quien mantiene una relación artística de dos décadas.

El proyecto incorpora, además, la participación de jóvenes del IES Alejo Vera de Marchamalo, que han podido acercarse al proceso creativo y formar parte de la intervención.

Una colaboración que pretende que los vecinos y los estudiantes sientan también como propia cada una de las obras.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, se ha acercado hasta Marchamalo y ha tenido ocasión de participar también en la construcción de este mural con su pequeña aportación, y allí ha defendido que la iniciativa busca recuperar el espíritu de acuerdo que hizo posible el paso de la dictadura a la democracia.

"Se trata también de reivindicarlo, traerlo a nuestra época y desear que aquellas formas consistentes en buscar acuerdos" vuelvan a tener presencia en la sociedad, ha afirmado.

Bellido ha aprovechado para reivindicar la necesidad de construir una sociedad en la que las diferencias no impidan avanzar juntos.

Por su parte, la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa García, ha establecido un paralelismo entre la obra artística y el proceso democrático.

"La Transición no fue una obra de autor, fue una obra colectiva", ha dicho.

A su juicio, el mural demuestra que "no todos tenemos que ser iguales para crear algo en común".

García ha incidido en que estas actividades pretenden acercar la historia a los jóvenes, para quienes la democracia "no tiene que ser una pieza de museo", sino algo vivo que merece la pena conservar y defender.

De su lado, el alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban, ha agradecido que el municipio haya sido elegido para iniciar esta ruta artística y ha recordado que la localidad también ha vivido su propia transición, desde su dependencia de la capital hasta convertirse en localidad independiente.

Una evolución que, según ha apuntado, también ha ido dejando su huella en las calles.

La programación conmemorativa continuará en Guadalajara con la exposición del Palacio del Infantado, que podrá visitarse desde el 15 de diciembre.

Según ha avanzado Bellido, ofrecerá una visión amplia del universo social, económico y cultural de la época, incluida la Castilla-La Mancha preautonómica, para acercar este periodo tanto a quienes lo vivieron como a las generaciones que no habían nacido entonces.

En la provincia, la programación suma más de treinta actividades, entre conciertos, exposiciones al aire libre, cine, literatura y propuestas musicales en distintos municipios.