El arzobispo de Toledo expresa su dolor y pide oraciones por todos los fallecidos y afectados por el incendio de Almería

Imagen de la zona afectada por el paso del incendio de Los Gallardos.
Imagen de la zona afectada por el paso del incendio de Los Gallardos. - Francisco J. Olmo - Europa Press
Europa Press Castilla-La Mancha
Publicado: domingo, 12 julio 2026 13:28
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TOLEDO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha expresado la cercanía de toda la Archidiócesis con la Diócesis de Almería ante el incendio ocurrido en la zona de Bédar y Los Gallardos, y ha pedido oraciones por los fallecidos y todos los afectados.

En un comunicado, Cerro Chaves asegura que están viviendo con "profundo dolor" la noticia del trágico incendio ocurrido en la zona de Bédar y Los Gallardos (Almería), en el que han fallecido varias personas y ha dejado a numerosas familias "sumidas en el sufrimiento", además de provocar graves daños materiales y la evacuación de muchos vecinos.

"En nombre de la Archidiócesis de Toledo quiero expresar nuestra más sincera cercanía y afecto a toda la Iglesia diocesana de Almería. Encomendamos al Señor a las personas fallecidas, pidiendo que las reciba en la plenitud de su Reino, y rogamos por sus familiares para que encuentren consuelo y fortaleza en la esperanza que nace de Cristo Resucitado", expresa.

Al respecto, invita a todas las parroquias, comunidades religiosas y fieles de la Archidiócesis a elevar una oración por las víctimas, por los desaparecidos, por los heridos, y por todos los que han tenido que abandonar sus hogares.

Finalmente, agradece la entrega generosa de todos los que han participado y colaborado para combatir el fuego, atender a los afectados y proteger la vida de las personas. "En estos momentos de prueba, que la Virgen María, sostenga y nos ayude a todos a ser instrumentos de caridad", concluye el comunicado.

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