El arzobispo de Toledo expresa su dolor y pide oraciones por todos los fallecidos y afectados por el incendio de Almería

Imagen de la zona afectada por el paso del incendio de Los Gallardos. - Francisco J. Olmo - Europa Press

TOLEDO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha expresado la cercanía de toda la Archidiócesis con la Diócesis de Almería ante el incendio ocurrido en la zona de Bédar y Los Gallardos, y ha pedido oraciones por los fallecidos y todos los afectados.

En un comunicado, Cerro Chaves asegura que están viviendo con "profundo dolor" la noticia del trágico incendio ocurrido en la zona de Bédar y Los Gallardos (Almería), en el que han fallecido varias personas y ha dejado a numerosas familias "sumidas en el sufrimiento", además de provocar graves daños materiales y la evacuación de muchos vecinos.

"En nombre de la Archidiócesis de Toledo quiero expresar nuestra más sincera cercanía y afecto a toda la Iglesia diocesana de Almería. Encomendamos al Señor a las personas fallecidas, pidiendo que las reciba en la plenitud de su Reino, y rogamos por sus familiares para que encuentren consuelo y fortaleza en la esperanza que nace de Cristo Resucitado", expresa.

Al respecto, invita a todas las parroquias, comunidades religiosas y fieles de la Archidiócesis a elevar una oración por las víctimas, por los desaparecidos, por los heridos, y por todos los que han tenido que abandonar sus hogares.

Finalmente, agradece la entrega generosa de todos los que han participado y colaborado para combatir el fuego, atender a los afectados y proteger la vida de las personas. "En estos momentos de prueba, que la Virgen María, sostenga y nos ayude a todos a ser instrumentos de caridad", concluye el comunicado.