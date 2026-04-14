Arzobispo de Toledo pide respeto para el Papa: "Es, probablemente, la referencia moral más importante de la humanidad"

El arzobispo de Toleod, Francisco Cerro Chaves,en la presentación de la XI Fiesta por la Mujer y la Vida. - ARZOBISPADO DE TOLEDO

TOLEDO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha pedido "respeto sagrado" para el Papa, León XIV, "que es probablemente la referencia moral más importante de la humanidad".

De este modo se ha pronunciado el primado toledano preguntado por los medios por las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump contra el santo padre, al que ha tildado de "débil".

"Yo no voy a descalificar. Lo que sí pienso, por supuesto, es que me siento identificado total y absolutamente con lo que ha dicho el Papa y con todo lo demás", ha respondido Cerro Chaves, apoyando así a León XIV, que ha asegurado que no va a entrar en un debate con Trump.

"Las cosas hay que hacerlas siempre desde el respeto sagrado y más a alguien como es el Papa León XIV, que es probablemente la referencia moral más importante de la humanidad", ha abundado.

Dicho esto, ha reivindicado el "bello mensaje por la paz" del Papa, que ha pedido a los líderes políticos y congresistas de Estados Unidos "que rechacen la guerra armada".

"Con la paz no se pierde nada, con la guerra se pierde todo", ha dicho monseñor, que ha calificado de "magnífica" la respuesta que, "como pastor y no como político", ha dado el Papa en el avión que le le ha llevado a Argelia, donde ha asegurado no tener miedo a la administración Trump "ni a proclamar en voz alta el Evangelio".

"Nosotros estamos defendiendo la paz desde esta postura del Evangelio, pensando en tantas y tantas personas que están sufriendo, que es un drama inmenso. La Iglesia tiene siempre ese cometido de luchar por todo lo que significa la dignidad de la persona humana. Y yo creo que no existe nada que vaya más en contra de ella que las guerras".

REGULARIZACIÓN DE INMIGRANTES

En cuanto a la regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que arranca este martes, ha ratificado la postura de la Conferencia Episcopal a este respecto, defendiendo que que "la Iglesia, desde su doctrina social, siempre ha luchado por la dignidad de la persona humana, por los derechos humanos y siempre estará ahí, al lado".

"Que se haga todo lo mejor siempre al servicio de estas personas, pero también al servicio de nuestra sociedad", ha agregado.

TOLEDO, FUERA DE LA VISITA DEL PAPA

De igual modo, preguntado por los medios, ha indicado que aunque todavía no lo ha confirmado la Santa Sede, el Papa, en su visita a España, estará en Madrid, en Barcelona y también en las Islas Canarias.

"Por lo tanto, no estará en otras ciudades ni otras diócesis que se habían ofrecido. Pero, gracias a Dios, tenemos un Papa joven y que me imagino que, en su momento, se acercará a Toledo, como sede primada y como una de las diócesis más importantes de España. No olvidemos que el papa Juan Pablo II estuvo cuatro veces en España".