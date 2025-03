Asaja Ciudad Real pedirá dimisiones si no se revoca el bombeo a las Tablas de Daimiel y pide trasvase para encharcarlas

CIUDAD REAL 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Ciudad Real no está viendo justificada la decisión que tomó este jueves la Comisión Mixta, en Madrid, de seguir con los bombeos a través de los pozos de emergencia en Las Tablas de Daimiel y han reclamado "encharcar el Parque Nacional con un trasvase, tal y como establece la Ley", porque se dan las circunstancias.

La organización agraria insiste en que las personas que están al frente de esas decisiones "demuestran una total irresponsabilidad al determinar, en un momento como éste, seguir extrayendo agua de un acuífero que está siendo objeto de limitaciones a los regantes".

Por este motivo, pedirá la dimisión de los responsables políticos "si la semana que viene esta decisión no es revocada". Además, la organización agraria advierte que, si los bombeos no cesan y no llega el trasvase tal y como ha pedido, se encontrarán de frente con el sector agrario y "se tomarán decisiones más contundentes, con nuevos actos de protesta para reclamar lo que es de justicia".

El sector defiende y está convencido de que la compatibilidad del medio ambiente y la agricultura es posible, pero aclara que "con decisiones políticas de este calibre están fomentando la crispación, el rechazo y la división de ese binomio armonizable".

En este sentido, se exige que las personas que están al frente de estas resoluciones den la cara y expliquen en qué basan este tipo de decisiones.

Para Asaja Ciudad Real es muy importante que a los responsables se les conozca y se sepa cómo se comportan ante los problemas y reivindicaciones que tienen los ciudadanos de la zona del Alto Guadiana.

Los agricultores se sienten "totalmente infravalorados" y Asaja Ciudad Real incide en que, si se le echa un pulso al sector, las administraciones "no estarán dando precisamente buen ejemplo de respeto al medio ambiente ni a la agricultura". Por eso, la organización provincial agraria estará muy pendiente de los acontecimientos que se vayan produciendo en torno a Las Tablas de Daimiel e irá dando cuenta de ello.