Asaja y UPA llaman a secundar la protesta del 29 que paralizará Toledo bajo el lema 'Mentiras no, soluciones sí'

Archivo - Tractorada en Toledo. Foto de archivo. - JUAN MORENO/EUROPA PRESS - Archivo

TOLEDO 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias de Asaja y UPA han llamado a la sociedad castellanomanchega a secundar la manifestación que han convocado para el próximo 29 de enero, con la que van a paralizar la capital regional con numerosas columnas de tractoristas, bajo el lema 'Mentiras no, soluciones sí'.

El rechazo al acuerdo Mercosur, el recorte del marco financiero y del presupuesto de la PAC, así como el "ataque sin precedente" al regadío que conlleva la planificación hídrica del Ejecutivo central motivan esta nueva protesta, tal y como han explicado en rueda de prensa el presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda, y el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo.

"UPA y Asaja decimos no rotundo a Mercosur por la sencilla razón de que no hay reciprocidad y no jugamos con las mismas reglas de juego que Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina", ha denunciado Fresneda, que para ejemplificar el daño que este acuerdo provocará al campo regional ha alertado de que en Argentina se está plantando producciones masivas de olivar que en unos años hará peligrar el español.

Mientras, el responsable de UPA ha defendido que ante un contexto geopolítico "muy difícil" es necesario tener una "Europa fuerte, que tenga entre sus prioridades garantizar la alimentación a 500 millones de ciudadanos europeos y que lo haga desde estándares de calidad que nos vienen exigiendo desde hace años".

"Tenemos una PAC que no podemos aceptar, con un presupuesto que va a formar parte de un fondo único donde que no garantiza el presupuesto y lo que se viene a plantear es un cheque por país que va a generar conflicto entre países y vamos a seguir rechazando", ha manifestado.

(Seguirá ampliación)