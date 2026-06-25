La asociación Planeta Migrante habilita un dispositivo de ayuda, acompañamiento y atención a venezolanos de Guadalajara

VENEZUELA, LA GUAIRA La Guaira State - JUNE 25, 2026: A ruined building after an earthquake. Two powerful earthquakes measuring 7.2 and 7.5 struck Venezuela on the evening of 24 June, causing at least 32 casualties and over 700 injuries. - Mikhail Makeyev / Zuma Press / Europa Press / Cont

GUADALAJARA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La asociación Planeta Migrante ha puesto en marcha un dispositivo especial de ayuda, acompañamiento y atención dirigido a los vecinos y residentes venezolanos de Guadalajara, tras los recientes terremotos sufridos en su país de origen.

En nota de prensa, esta asociación con sede en Guadalajara ha explicado que ha habilitado distintos canales de contacto para atender a la población compatriota venezolana, con el objetivo de ofrecer apoyo cercano y facilitar la comunicación con sus familiares,

Las personas que lo necesiten pueden dirigirse al teléfono +34 641 736 824 y al correo electrónico asociacionplanetamigrante@gmail.com.

Asimismo, en señal de solidaridad y recogimiento, Planeta Migrante ha convocado una misa por las víctimas y sus familiares del pueblo venezolano, que tendrá lugar este sábado, 27 de junio, a las 12.00 horas en la iglesia de San Nicolás El Real.

Desde la asociación han hecho un llamamiento a la participación de toda la ciudadanía, "para acompañar en estos momentos difíciles a la comunidad venezolana, reforzando los lazos de apoyo, respeto y fraternidad2.

"Planeta Migrante reitera su compromiso con las personas migrantes, especialmente en situaciones de emergencia, y continuará desarrollando iniciativas que contribuyan a su bienestar e integración".