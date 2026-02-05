Aumentan en dos millones las ayudas de la Diputación de Toledo a los municipios para gastos corrientes en 2026

Archivo - Diputación de Toledo. - PSOE - Archivo

TOLEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación provincial de Toledo pone en marcha en 2026 una nueva convocatoria de subvenciones para financiar gastos corrientes de los ayuntamientos de la provincia, con una dotación total de 17 millones de euros, lo que supone un incremento de dos millones respecto al ejercicio anterior.

Un aumento del 13,33% que refuerza el apoyo directo a los municipios en un contexto económico marcado por la inflación y la incertidumbre, ha informado la Institución provincial en nota de prensa.

El vicepresidente primero y diputado delegado de Cooperación, Jesús Guerrero Lorente, ha subrayado que "desde la Diputación de Toledo damos un paso más en nuestro compromiso con los ayuntamientos, aumentando en dos millones de euros estas ayudas para facilitar que los municipios puedan mantener sus servicios y atender mejor a sus vecinos".

La Junta de Gobierno aprobó las bases reguladoras y la convocatoria el pasado 30 de enero, dentro del programa de fomento y estímulo de la actividad económica municipal. Guerrero ha señalado que "somos muy conscientes de las dificultades que atraviesan muchos ayuntamientos, especialmente los más pequeños, y por eso reforzamos esta línea de subvenciones, porque garantizar la estabilidad de los municipios es garantizar bienestar y calidad de vida para la ciudadanía".

Las ayudas están destinadas a financiar gastos corrientes vinculados a la prestación de servicios y suministros municipales, tanto obligatorios como no obligatorios.

También se incluyen los gastos derivados de los seguros sociales de la contratación de personas desempleadas en el marco del Programa de Apoyo Activo al Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como los gastos financieros asociados a operaciones de tesorería relacionadas con el anticipo de ayudas cofinanciadas con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

BENEFICIARIOS

Podrán beneficiarse de esta convocatoria todos los ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia de Toledo, a excepción de aquellos con una población superior a 50.000 habitantes. Como novedad, la Diputación contempla por primera vez la posibilidad de que los ayuntamientos soliciten de manera voluntaria un anticipo del 50 % del importe concedido.

"Es una medida pensada para aportar liquidez inmediata y facilitar la gestión diaria de los ayuntamientos", ha explicado Jesús Guerrero, quien ha añadido que "la Diputación está al lado de los pueblos, escuchando sus necesidades y dando respuestas concretas".

El resto de la subvención se abonará una vez justificado el gasto y cumplidas las condiciones establecidas. En el ejercicio anterior, el grado de concesión alcanzó el cien por cien de las solicitudes presentadas, un dato que, según Guerrero, "demuestra la voluntad de esta institución de que las ayudas lleguen a todos los municipios que las necesitan".

El plazo de presentación de solicitudes ha comenzado el 3 de febrero y finalizará el 2 de marzo de 2026, ambos inclusive. Las solicitudes serán evaluadas por una comisión y la resolución de la convocatoria está prevista para el mes de marzo.

El plazo de ejecución se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026 y el de justificación hasta el 31 de enero de 2027. Con esta convocatoria, la Diputación Provincial de Toledo reafirma su compromiso con los pueblos de la provincia, con la cohesión territorial y con el fortalecimiento de los servicios públicos locales como motor para generar desarrollo, progreso y bienestar para todos los ciudadanos.