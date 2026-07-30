Un autobús de la Red Amparo prevendrá y atenderá posibles casos de violencia sexual en la Pandorga

Junta despliega el autobús de la Red Amparo en la Pandorga para prevenir y atender posibles casos de violencia sexual. - JCCM

CIUDAD REAL 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha desplegado en la fiesta de la Pandorga de Ciudad Real uno de los autobuses de la Red Amparo, un recurso que acerca la atención integral a las mujeres víctimas de violencia sexual a los principales eventos multitudinarios de la región.

Este dispositivo permanecerá instalado en el recinto ferial de Ciudad Real desde las cinco de la tarde hasta las once de la noche para atender cualquier posible caso de violencia sexual o de género que pudiera producirse durante una de las celebraciones más multitudinarias y participativas de la capital.

Según informa el Gobierno regional, dos Puntos Amparo móviles recorrerán diferentes eventos de Castilla-La Mancha con un doble objetivo: ofrecer atención especializada inmediata cuando sea necesaria y desarrollar acciones de información y sensibilización dirigidas especialmente a la población joven.

Un espacio seguro y confidencial Los nuevos vehículos han sido diseñados específicamente para garantizar una atención profesional y confidencial.

Su interior dispone de espacios que permiten preservar la privacidad de las mujeres que requieran asistencia, mientras que el equipo técnico está integrado por personal especializado en psicología y profesionales del ámbito del trabajo social, la educación social o la promoción de la igualdad.

Además de la atención directa, el autobús desarrolla labores de sensibilización mediante materiales informativos sobre todos los recursos que ofrece la Red Amparo, especialmente los Centros de Atención Integral para Víctimas de Violencia Sexual existentes en las cinco provincias de Castilla-La Mancha.

"Hoy está aquí el autobús de la Red Amparo atendido por una psicóloga, una educadora y una trabajadora social. Es mucho más que un Punto Violeta porque constituye la extensión de nuestros recursos de la Red Amparo", ha señalado la delegada provincial de Igualdad, Manoli Nieto-Márquez.

Ha subrayado que el autobús dispone de un protocolo de actuación específico y trabaja de manera coordinada con el Centro de Atención Integral para Víctimas de Violencia Sexual de Ciudad Real, integrado en la Red Amparo.

"Ante cualquier incidencia, el equipo actuará siguiendo un protocolo perfectamente establecido y en conexión directa con ese centro que permanece operativo las 24 horas del día, los siete días de la semana", ha explicado.

Además, ha recordado que las mujeres que necesiten atención pueden contactar en cualquier momento con este servicio especializado a través del teléfono 900 100 114 , disponible de forma permanente.