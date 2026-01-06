AV.- El 6.703, primer premio del sorteo de la Lotería de 'El Niño' 2026, llega a todas las provincias de C-LM

Gente comprando lotería para el Sorteo Extraordinario de ‘El Niño’, a 29 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio / Europa Press

MADRID/TOLEDO 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número 6.703 ha sido agraciado con el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026, dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado. Ha sido muy repartido en toda España, llegando también a todas las provincias castellanomanchegas.

En la provincia de Albacete, además de la capital ha llegado a las localidades de Madriguras, Tobarra y San Pedro; mientras que en Ciudad Real ha sido vendido en Moral de Calatrava.

En Cuenca, además de en la capital se ha repartido en Motilla de Palancar, mientras que en Guadalajara, el 6.703 se ha sido vendido en Sigüenza y en la capital.

La suerte también ha llegado a las localidades toledanas de Seseña y Puente del Arzobispo.

A nivel nacional, se ha vendido en Zamora, Valencia, Barcelona, Asturias y Cádiz, entre otros.

El segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo) ha sido para el número 45.875, vendido en O Porriño (Pontevedra), Aranjuez, Barcelona, Las Cabañuelas y Madrid.

El tercer premio ha sido para el número 32.615, dotado con 250.000 euros la serie, es decir, 25.000 euros por décimo.