Ayuntamiento Ciudad Real exige soluciones urgentes ante un nuevo "caos ferroviario" en la línea Madrid-Ciudad Real

Estación de Ciudad Real. - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha demandado "soluciones urgentes" ante un "nuevo episodio de incidencias" registrado este miércoles en la línea ferroviaria Madrid-Ciudad Real, que ha vuelto a provocar "importantes retrasos y perjuicios a cientos de viajeros, especialmente a trabajadores, estudiantes y usuarios habituales del servicio Avant".

Tal y como señala el Consistorio, "una vez más, los ciudadanos de Ciudad Real han visto alterada su jornada por una avería que evidencia la falta de fiabilidad de un servicio que resulta esencial para la movilidad diaria entre la ciudad y Madrid".

"Este nuevo incidente se suma a una larga lista de problemas que, de forma reiterada, vienen afectando a una infraestructura estratégica para el desarrollo económico y social de Ciudad Real".

El portavoz del equipo de Gobierno, Guillermo Arroyo, considera inaceptable que una conexión ferroviaria fundamental para miles de personas continúe ofreciendo un servicio marcado por las incidencias, los retrasos y la incertidumbre. "Los usuarios no pueden seguir siendo quienes soporten las consecuencias de unas deficiencias que requieren una respuesta decidida por parte de los responsables del servicio ferroviario, Renfe y Adif", señala.

Asimismo, el Ayuntamiento de Ciudad Real quiere trasladar públicamente su apoyo a las reivindicaciones de la Asociación de Usuarios del Avant de la línea Ciudad Real-Madrid, que viene reclamando una solución a la situación de desigualdad que sufren estos viajeros en relación con el acceso al sistema tarifario del transporte público de la Comunidad de Madrid.

En este sentido, el Consistorio respalda la petición para que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha impulse un acuerdo con la Comunidad de Madrid similar al que ya beneficia a municipios de las provincias de Toledo y Guadalajara, permitiendo que los ciudadanos de Ciudad Real puedan acceder en igualdad de condiciones a los mismos beneficios y condiciones de movilidad.

"No es razonable que existan castellano-manchegos de primera y de segunda en función de su provincia de residencia cuando todos contribuyen al desarrollo económico y laboral de la región", apunta Arroyo.

El Ayuntamiento entiende que garantizar una movilidad eficiente, asequible y en igualdad de condiciones es un elemento clave para favorecer la competitividad del territorio, fijar población y facilitar la conciliación de miles de familias que diariamente utilizan esta conexión ferroviaria.