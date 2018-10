Actualizado 26/01/2015 17:21:46 CET

El Ayuntamiento de Cuenca presentará en Fitur su campaña de promoción en estaciones de tren de Madrid y Barcelona, así como propuestas como el proyecto de acondicionamiento y apertura al público del túnel de Calderón de la Barca, que se sumará al túnel de Alfonso VIII dentro de la iniciativa 'Cuenca subterránea', según ha explicado la concejal de Turismo, Nieves Mohorte.

En rueda de prensa de presentación de las actividades que centrarán la presencia de la ciudad en Fitur, y entre las que ha hecho referencia a "infraestructuras, material promocional y promoción", Mohorte ha destacado la campaña de ámbito nacional 'Próxima parada Cuenca, correspondencia con naturaleza, cultura, arte y gastronomía, ¿te vienes?', una iniciativa que, ha confirmado la edil, "queremos que tenga continuidad en otras ciudades, como en Valencia en otoño o alguna estación de metro de Madrid".

Mohorte ha subrayado, además, el proyecto de rehabilitación y apertura al público del túnel de Calderón de la Barca, que contará con un presupuesto aproximado de 60.000 euros y se ejecutará, ha detallado, "con financiación exclusivamente municipal", asegurando que es "más sencillo de rehabilitar, aunque con más metros que el de Alfonso VIII" y cuyas obras, ha adelantado, "se prevé que comiencen este invierno y que la musealización esté completa en primavera".

Un túnel que se sumará al propio de Alfonso VIII dentro de la iniciativa 'Cuenca subterránea', que tuvo más de 14.000 visitas en 2014 y en torno al cual, ha anunciado la responsable de turismo del Consistorio conquense, se pondrá en marcha "una teatralización inferior a los diez minutos" en el último pase de viernes, sábados y domingos "que mostrará la vida de la población que lo utilizaba".

Por otra parte, el Ayuntamiento de Cuenca también incidirá en la promoción internacional, "tan importante para recuperar los visitantes que perdimos en el primer semestre de 2014, en torno a unos 7.000", ha expuesto, aunque, ha matizado, "se han ido recuperando a lo largo de estos meses", con un aumento de las pernoctaciones globales de 4.500 respecto al ejercicio 2013 y con una estancia media que ha pasado de 1,57 días en 2013 a 1,65 en 2014.

En este sentido, el Consistorio conquense, junto al de Toledo, firmará un acuerdo de colaboración con la empresa Chinese Friendly, gracias al cual, ha explicado Mohorte, "recibiremos el asesoramiento que nos permita adentrarnos en este mercado".

En cuanto a material promocional, Cuenca llevará a Fitur la edición revisada de su guía, además de la aplicación 'Colgados con Cuenca' o calendarios de pared con la imagen del río Júcar, una panorámica de la ciudad y una imagen del último tramo de la calle Alfonso VIII antes de llegar a la ante plaza.

EN TURISMO, "LO LÓGICO ES TRABAJAR COORDINADAMENTE"

Respecto a la presencia de Cuenca en esta cita, para la que ha consignado un presupuesto que ronda los 4.000 euros, y en referencia a la participación de Diputación, la responsable de Turismo en el Ayuntamiento de la capital ha espetado que, en este área, "trabajar coordinadamente es lo más sensato y lógico", ya que, ha matizado, "puede haber muchas iniciativas similares que, si no se coordinan, se duplican".

En la misma línea, ha remarcado que "no nos han consultado, vamos al espacio que organiza Diputación dentro del stand de la Junta", así como del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

En otro orden de cosas, respecto a la solicitud de la capitalidad gastronómica por parte de Toledo, la edil ha manifestado que le "parece una suerte que Toledo tenga presupuesto para poder afrontarla en solitario y no depender de Diputación ni de la Junta".

No obstante, ha puntualizado, no se trata de un proyecto que "desecháramos, pero, con nuestro presupuesto, no podemos afrontar este compromiso en solitario, necesitábamos del compromiso por escrito de otras administraciones", ya que, ha resuelto, "las cuentas del Ayuntamiento de Cuenca no son tan favorables como las de Toledo como para afrontar la capitalidad en solitario".

Finalmente, Mohorte ha criticado que el Consistorio conquense haya pedido "en dos ocasiones reunirnos con la directora general de Turismo, en febrero y en octubre de 2014, y no hemos tenido respuesta".