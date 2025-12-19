Ayuntamiento de Guadalajara defiende la actuación municipal en el Escartín: "La norma es igual para todos"

El segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Esteban, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha defendido este viernes la actuación del Consistorio ante la instalación de gradas supletorias en el estadio Pedro Escartín para un partido de fútbol de gran afluencia, subrayando que el club actuó sin la preceptiva licencia y que el Ayuntamiento reaccionó con la máxima diligencia para garantizar la seguridad y evitar problemas de orden público.

En rueda de prensa, Esteban ha recordado que, aunque el estadio es de titularidad municipal, su gestión está cedida al Club Deportivo Guadalajara mediante concesión administrativa, por lo que es el club, como gestor privado, quien debe solicitar las correspondientes licencias cuando pretende realizar una obra o instalación. "La responsabilidad de solicitar una licencia es de quien realiza una obra o una instalación, sea quien sea", ha recalcado.

El concejal ha defendido la colaboración del Ayuntamiento con el club en todo momento y ha rechazado las críticas surgidas en los últimos días. "El Ayuntamiento ha colaborado y seguirá colaborando con el club en lo que necesite, pero la norma es igual para todos", ha declarado, insistiendo en que el objetivo de la comparecencia era aclarar los hechos y explicar un procedimiento urbanístico aplicado "como se hace con cualquier ciudadano" de Guadalajara.

Esteban ha confirmado que se tuvo que iniciar el correspondiente expediente sancionador por la ejecución de las obras sin licencia, subrayando que se trata de un trámite obligatorio por ley. "No es discrecional ni graciable. Hubiéramos incurrido en una irresponsabilidad si no lo hubiéramos iniciado", ha señalado, precisando en todo caso que aún "no hay impuesta ninguna sanción al Club Deportivo Guadalajara", ya que el procedimiento se encuentra en fase de alegaciones.

Esteban ha querido ser especialmente claro. "Hay dos actuaciones paralelas en cualquier caso de obra sin licencia: una es intentar la legalización y otra, obligada por ley, es el inicio de un expediente sancionador", insistiendo en que este segundo trámite "no es discrecional" y que no iniciarlo supondría una responsabilidad directa para cargos políticos y técnicos municipales.

El concejal ha precisado que el decreto de inicio del expediente fija una horquilla sancionadora entre 6.001 y 150.000 euros únicamente porque la normativa obliga a hacerlo desde el primer momento, pero ha recalcado que no existe ninguna sanción impuesta. "No hay ninguna multa al CD Guadalajara. Lo único que hay es un expediente iniciado, con instructoras nombradas y un plazo de alegaciones abierto, y será al final del procedimiento cuando se determine, si procede, la cuantía en función de atenuantes o agravantes", ha subrayado, reiterando que "la norma es igual para todos" y que el Ayuntamiento ha actuado "con más rapidez de la habitual" dada la trascendencia del partido.

Acompañado de varias técnicos municipales, Esteban ha explicado que el Consistorio tuvo conocimiento del montaje de las gradas el lunes por la mañana, una vez montadas, tras una visita de inspección en la que se constató la instalación de tres estructuras sin licencia urbanística. "Yo soy el concejal de Urbanismo y nadie del club contacta conmigo para absolutamente nada. Se produce una política de hechos consumados: se montan las gradas y después nos encontramos con la situación", ha afirmado.

Además, ha añadido que ante este hecho, el mismo lunes se levantó acta de inspección, de la que se entregó copia al presidente del club y se dictó un decreto ordenando la paralización de las obras y requiriendo formalmente la documentación necesaria para su legalización, apenas 24 horas antes del partido.

A partir de ese momento, el Ayuntamiento inició un proceso de urgencia para intentar regularizar la instalación y permitir la celebración del encuentro con todas las garantías.

Esteban ha detallado que la documentación imprescindible --el certificado de correcta ejecución de la grada sur, el proyecto técnico de ampliación del graderío y el plan de emergencia-- no fue presentada hasta la tarde del día del partido, entre las 18.30 y las 19.10 horas, a menos de dos horas del inicio del encuentro. "El esfuerzo para otorgar la licencia fue titánico", ha insistido, destacando el trabajo realizado por los técnicos municipales fuera de su horario habitual y bajo una fuerte presión temporal.

Finalmente, pasadas las 20.30 horas, solo la grada sur, con 1.863 localidades, obtuvo licencia, mientras que las dos gradas laterales no fueron autorizadas. "Se ha hecho todo lo que ha estado en nuestras manos para poder solucionar esa situación", ha subrayado, reconociendo que si bien en el primera Junta Local de Seguridad del lunes no estuvo el presidente del club --con el que si se mantuvo contacto ese día--, si asistió a la del martes por la tarde.

Por último, el concejal de Urbanismo ha reconocido que si a él se le hubiera planteado previamente cualquier duda, evidentemente hubieran podido solucionarlo previamente pero ha dejado claro que no fue así. "Cada uno es responsable de sus actos, y llevar a cabo obras o instalaciones sin la solicitud y la obtención de la correspondiente licencia, sea quien sea, tiene unas consecuencias".

"Se ha hecho todo lo que estaba en nuestras manos para poder solucionar la situación", ha remarcado, incidiendo en que ha habido colaboración con el club en todo momento.