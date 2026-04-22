Ayuntamiento Manzanares y Junta reformarán el IES 'Pedro Álvarez de Sotomayor' en distintas fases hasta el curso 2028/29

La portavoz regional, Esther Padilla. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

CIUDAD REAL 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Manzanares han firmado un convenio para la reforma integral del Instituto de Educación Secundaria 'Pedro Álvarez de Sotomayor' de ese municipio, con una inversión de cuatro millones de euros, que estarán financiados al 50 por ciento por cada una de las administraciones, y que se acometerá en distintas fases hasta el curso 2028/2029.

La portavoz regional, Esther Padilla, ha informado este miércoles del acuerdo en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, donde ha señalado que la reforma se hará en anualidades que van del año 2026 al 2028.

Se trata de una actuación "muy relevante porque afecta a todo el edificio actual, a todo el instituto, tanto al edificio principal como a un aulario anexo", ha detallado la portavoz, que ha calculado que la reforma beneficiará a más de 700 escolares que cada día van a este centro.

"Vamos a modernizar los espacios, a ganar funcionalidad y adaptar el centro a las necesidades educativas actuales en un centro educativo que tiene más de medio siglo de antigüedad, que cuenta con una comunidad educativa muy numerosa y muy activa" y que "tiene una trayectoria muy importante en programas educativos y también culturales".

La obra se ejecutará en dos fases. Una primera fase es de 12 meses y estará terminada al inicio del curso 2027-2028, y la segunda fase es de tres meses, y estará terminada al inicio del curso 2028-2029.

El Ayuntamiento se encarga de las licitaciones, de la ejecución de las obras y la Junta de Comunidades aporta su parte de financiación y la supervisión del proyecto, para que el desarrollo y la ejecución cumplan con todos los requisitos y toda la normativa.