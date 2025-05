Ayuntamiento de Sacedón culpa a la CHT de la muerte de miles de carpas en el canal de Entrepeñas a Buendía

GUADALAJARA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sacedón (Guadalajara) ha criticado la "negligente y escandalosa" actuación de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), a la que ha señalado como responsable directa del "atentado ecológico sin precedentes" que ha supuesto la muerte de miles de carpas este viernes en el canal del trasvase Entrepeñas-Buendía, dentro de su término municipal.

En un comunicado, el Consistorio ha explicado que miles de peces, en su mayoría carpas pero también barbos, están muriendo en un canal que han cerrado por completo sin tener en cuenta la situación de la fauna, bajo la supervisión directa de una administración "que ha demostrado una vez más su absoluta incapacidad para gestionar, proteger y defender ni los ecosistemas ni los intereses de los municipios ribereños".

"Sacedón, un pueblo rodeado de agua, de embalses y ríos, vive una situación de asedio como sufren otros muchos pueblos por parte de una Confederación que solo aparece para sancionar, nunca para colaborar ni para asumir responsabilidades. Desde el Ayuntamiento señalan que han recibido recientemente una sanción de 1.500 euros por la caída accidental de cuatro bolsas de plástico desde el mercadillo municipal al término del embalse, que no al agua", ha indicado el alcalde, Francisco Pérez Torrecilla.

"Esto no es solo un caso de dejación de funciones, de incompetencia o desidia, es un crimen ecológico que no puede quedar impune", ha apuntado Torrecilla, quien ha exigido "responsabilidades políticas inmediatas" y "dimisiones, porque alguien tiene que pagar por esta vergüenza. Porque ya está bien de impunidad. Porque si no son capaces de velar por la seguridad ambiental y por la salud pública, deben irse".

El primer edil ha agradecido el trabajo de la Oficina de Turismo, "que ha denunciado públicamente el asunto y se ha preocupado de buscar una solución contrarreloj" y la ayuda de los vecinos, vecinas y asociaciones de pescadores "que han acudido en auxilio de los miles de peces, también bomberos del CEEIS de Diputación, trabajadores de los Centros Comarcales de Diputación, de Medio Ambiente e incluso los propios trabajadores de la CHT, que han colaborado para minimizar la tragedia".