Ayuntamiento de Talavera y Cruz Roja colaboran en un programa de deporte inclusivo para menores vulnerables

Presentación del programa 'Inclusión multicultural a través del deporte' de Cruz Roja. - AYUNTAMIENTO DE TALAVERA

TOLEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha destacado que "el deporte es mucho más que actividad física; es un espacio de encuentro, de aprendizaje de valores y de construcción de comunidad".

Así se ha pronunciado en la presentación del programa 'Inclusión multicultural a través del deporte', acompañado por el vicepresidente de Cruz Roja, Juan Carlos Santos, el presidente del club BMX Talavera, Piri Moreno, y el concejal de Deportes, Antonio Núñez, donde ha subrayado que esta iniciativa, que parte de Cruz Roja, apuesta por el deporte como motor de integración, convivencia y generación de igualdad de oportunidades entre los menores de la ciudad, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El proyecto está dirigido a niños y niñas de entre 5 y 12 años pertenecientes a familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica, con el objetivo de facilitar su acceso a la práctica deportiva y evitar que las dificultades económicas se conviertan en una barrera para su desarrollo personal y social, y garantizar que ningún menor de Talavera quede excluido de estas oportunidades por motivos sociales o económicos.

Con Cruz Roja participan diversos colaboradores y seis clubes de la ciudad; La Escuela de Fútbol de Patrocinio, Talavera Patina, Club Los Alcores, BMX Talavera, Unión Deportiva Atlética Talavera y Talavera Talak.

Participan 25 niños y niñas que en una primera fase del proyecto irán rotando entre los diferentes clubes hasta el mes de junio, y posteriormente, elegirán un deporte que practicarán durante otros seis o siete meses, que culminará con la incorporación a un club si es su deseo.

Cruz Roja Talavera se ha encargado de la valoración y derivación de las familias participantes, y los distintos clubes deportivos locales acogerán a los menores, facilitarán la equipación necesaria y les permitirán integrarse en un entorno deportivo.

Además, los entrenadores y monitores recibirán formación básica en inclusión y diversidad para asegurar un ambiente respetuoso y adecuado.

El programa promueve valores como el respeto, el trabajo en equipo, el esfuerzo y el juego limpio, al tiempo que contribuye al bienestar físico y emocional de los menores, refuerza su autoestima y fomenta la convivencia intercultural.

Asimismo, tiene un impacto positivo en la ciudad al fortalecer las relaciones entre familias, clubes deportivos, entidades sociales e instituciones públicas.

El alcalde ha querido agradecer expresamente la implicación de todas las entidades colaboradoras, así como el compromiso de los clubes deportivos participantes, destacando que "la cooperación entre administraciones, tejido social y sector privado es clave para construir una Talavera más cohesionada, solidaria y justa".

Desde el Ayuntamiento de Talavera de la Reina se ha reafirmado el compromiso de seguir apoyando este tipo de iniciativas que sitúan a los menores en el centro de las políticas públicas y apuestan por el deporte como una herramienta real de inclusión y futuro.

Gregorio ha mostrado su "orgullo" por este tipo de iniciativas y ha resaltado que invertir en los niños "es hacerlo en el futuro".