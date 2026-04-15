Ayuntamiento de Toledo, "preocupado" ante la falta de respuesta de Ministerio de Transportes a sus alegaciones del AVE

Archivo - Pasajeros de trenes Renfe efectúan el embarque con regularidad tras el robo de cable de línea efectuado el pasado 4 de mayo, a 5 de mayo de 2025, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). Renfe ha aumentado a 30 los trenes afectados con 10.700 via - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha trasladado su preocupación por no haber obtenido aún "ninguna información y ninguna respuesta" del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a sus alegaciones en su propuesta de la parada del AVE Madrid-Lisboa a su paso por Toledo.

"Ha pasado ya mucho tiempo", ha afirmado el alcalde a preguntas de los medios este miércoles en la presentación de las Jornadas de Puertas Abiertas 'Claustros y Capillas', después de que el consejero de Fomento, Nacho Hernando, señalara este martes que seguían trabajando con Transportes para presentar "un importante avance" sobre la propuesta del Gobierno regional del AVE a su paso por la ciudad.

'Toledo AVE', la propuesta del Consistorio para que el AVE Madrid-Lisboa pase por la ciudad, proponía mantener la estación en Santa Bárbara --que se destina al trayecto Avant Madrid-Toledo-- y que esta conectara con un andén pasante situado en un terreno municipal frente al centro comercial Luz del Tajo.

Se trata de una propuesta "muy buena para Toledo, para los intereses de todos los toledanos, también para el propio Adif y para la propia Renfe y creo que lo mínimo es que nos contestaran", ha demandado el alcalde.

Asimismo, en base a esta propuesta, el Consistorio tiene un plan de ordenación municipal en marcha y unas unidades de actuación en Santa Bárbara también que necesitan saber efectivamente qué es lo que va a suceder con esa propuesta, de la que "lamentablemente" el Ayuntamiento no tiene "noticias".

Preguntado por si siguen yendo de la mano con el Gobierno regional en esta propuesta, ha recordado que tanto la del Consistorio como la del Ejecutivo "son muy similares", pues solo cambia exclusivamente "la ubicación concreta del andén pasante".

"La ventaja fundamental y verdaderamente diferenciadora con respecto al resto", ha afirmado Velázquez, es que el Consistorio propone "una parcela municipal de suero urbano ya consolidado".

ESTACIÓN DE AUTOBUSES

De otro lado, y respecto a las obras de la estación de autobuses de la ciudad, que ha quedado reflejado en un convenio con la Junta y la Diputación de Toledo, ha deseado que puedan "empezar lo antes posible" y precisamente por eso va a ser el Ayuntamiento "el que licite las obras, el que se encargue de redactar el proyecto y el que lleve el control de todas las actuaciones".

Ya se está trabajando en la redacción del proyecto y ha destacado que, por cercanía, es el Consistorio "el que tiene que encargarse de alguna manera de licitar la obra", por razones de "agilidad".

Ha preferido no entrar en consideraciones sobre las competencias del Ayuntamiento en cuanto al mantenimiento de las instalaciones de la estación, tal y como mencionaba este martes el consejero de Fomento, Nacho Hernando.

"Estamos hablando de cosas del pasado. Prefiero hablar del futuro. El futuro es que hemos conseguido un convenio que ha costado muchísimo trabajo", ha querido zanjar el alcalde.