La Balompédica saca pecho por el año que cambió su rumbo y apunta al inminente futuro: Ciudad Deportiva y más inversión

1091315.1.260.149.20260529104550 Entrenamiento de la Unión Balompédica Conquense. - EUROPA PRESS

CUENCA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión Balompédica Conquense se encuentra a escasas horas de abrochar la temporada con un último partido que llenará las gradas de La Fuensanta apuntando a un récord absoluto de asistencia en su historia. Un encuentro en el que, remontando el 1-0 en contra cosechado en el campo del UD Ourense, podría conseguir el ascenso a Primera RFEF, la tercera división del fútbol español.

Más allá del posible éxito deportivo que se firmaría este domingo coincidiendo con el Día de Castilla-La Mancha y ante más de 7.000 espectadores, el club hace balance de lo que ha sido el año del punto de inflexión. Con la llegada de un nuevo grupo inversor, el rumbo del equipo cambió desde los primeros compases de la temporada.

Íñigo Asensio, uno de los inversores que a través de la entidad Five-e ha inyectado recursos e ilusión a la Unión Balompédica Conquense y a toda una ciudad, explica en conversación con Europa Press que llegaron al club y comprobaron que había alguna "disfuncionalidad", como que la entidad "no se hablara con determinadas instituciones por cosas del pasado".

Rencillas que consideró "fáciles de solucionar" aplicando una filosofía pragmática: "El pasado es pasado, miremos al futuro de otra manera".

Paso a paso, y más allá del equipo principal, se han ido apuntalando otras áreas del club, desde la cantera hasta la sección femenina. "La culminación del buen trabajo tiene que ser este domingo. El femenino ha subido y el filial ha subido".

QUE TODA CUENCA SEA INVERSORA

Mirando al futuro y a la próxima conversión en Sociedad Anónima Deportiva, Asensio hace un llamamiento a los que de verdad tienen que ser "los siguientes inversores", que no son otros que "la propia gente de Cuenca".

"Luis, Rui, yo, no queremos un Conquense que sea de los tres. Queremos un Conquense en el que participe la gente de Cuenca. En la ciudad hemos pasado del pesimismo a la ambición, y esa ambición es la que yo quiero en los accionistas del club, aunque sea con una participación de cien euros", añade, enfatizando que la idea era abrir las puertas para que quien quiera aportar lo haga.

Una suma a un proyecto muy personal de entre todos los que defiende en el sector empresarial, pero que en este caso supone "un proyecto de vida" para él.

Una afición que se explica volviendo a su infancia. "Yo crecí con el PC Fútbol. Esto lo llevo en la sangre. Luis Alonso --otro de los inversores-- creció con el PC Fútbol. Éste es nuestro proyecto, donde no buscamos que haya un retorno en el resto de nuestras actividades personales.

"Hemos demostrado que se puede cambiar la forma de pensar de una ciudad, de una provincia, y queremos que la gente se sienta orgullosa de lo que es Cuenca", defiende.

LA CIUDAD DEPORTIVA DESHOJA LA MARGARITA

Mirando al futuro inmediato, asegura que la decisión sobre dónde ubicar la próxima Ciudad Deportiva se debate entre dos terrenos, unos públicos y otros privados. Todo ello con la idea de que este verano se puedan poner en marcha los dos primeros campos de fútbol que puedan utilizarse.

Una ciudad deportiva que se planteará con cuatro campos, dos de ellos de césped natural, con la vista puesta en que Cuenca pueda ser subsede del Mundial que España organizará en 2030 junto a Portugal y Marruecos.

Algo posible y factible, "porque Cuenca está en un enclave ideal, entre Madrid y Valencia, con alta velocidad y con carreteras", y lo único de lo que adolece "es la infraestructura".

"Y es un sitio precioso, con una pasada de gente, con restauración excelente, es el sitio perfecto para montar una subsede del Mundial", augura.

TALENTO INTERNACIONAL

Cuenca, única provincia española que no ha producido talento que terminara debutando en la selección absoluta de fútbol, sueña ahora con derribar esa muralla.

Ante esa situación, Asensio recalca que su grupo llegó al club en un escenario en el que "pocos jugadores de Cuenca querían jugar en el Conquense", ya que "muchos pensaban que era dar un paso hacia atrás, cuando realmente era dar un paso adelante".

Con todo, y con las inversiones en infraestructuras y cantera que se están desarrollando, augura que muy pronto habrá algún jugador del Conquense debutando en alguna selección más allá de la española.

"Tengo mucha confianza en que jugadores como Herbert o Egosha lleguen. Ese es nuestro proyecto. Y seguiremos creciendo para que pronto, al menos, haya un conquense en la Sub 21", vaticina.

"QUE TODOS SEPAN QUE HAY FIESTA EN LA FUENSANTA"

Íñigo Asensio no se pone un objetivo en cuanto al número de socios que se puedan alcanzar el próximo año, consciente de que subir de categoría puede suponer un empujón.

Su verdadera ambición pasa por apuntalar los días de partido a La Fuensanta como el epicentro de la fiesta de Cuenca arropando a su equipo de fútbol.

"Lo que hay es la voluntad de que la gente sepa que el fin de semana hay una fiesta en La Fuensanta donde pueden ir con la familia, estar con los niños, pasar el día. Si subimos, estaremos en 5.000 personas por partido, pero no me obsesiona el número de abonados, me obsesiona que haya vuelto la confianza", afirma.

LA IMPORTANCIA DEL MÍSTER

El éxito de toda una temporada está muy vinculado a la figura de Rober Gutiérrez, tal y como defiende Asensio. "Él ha crecido muchísimo desde que está con nosotros, a todos los niveles. Y su grupo técnico también. Es la persona adecuada para el proyecto que queríamos, una persona joven, con ambición grande, que escucha".

Y es que Gutiérrez es "el CEO del Conquense", el que "tiene que controlar muchos aspectos, y el que tiene que tener mano derecha y mano izquierda".

Todos estos mimbres hacen que la Balompédica goce de "una estabilidad total" y que se haya convertido en un equipo que "sabe lo que quiere y así lo transmite".

Dentro de todos los éxitos también caben los miedos. Y el de Asensio, lo tiene claro. "Llegar a defraudar a la gente si subimos a Primera RFEF y no vamos tan bien como en Segunda. Que la gente se ponga nerviosa y no valore lo que supone estar en esa categoría", confiesa.

A ENFRENTARSE CONTRA LA HISTORIA

Asensio rememora en este punto el mítico partido que hace 20 años enfrentó a la Balompédica con el Real Madrid 'B' en el Santiago Bernabéu, donde los conquenses se quedaron a un gol de empatar una eliminatoria que terminó decidiendo un ascenso a la Segunda División del fútbol español.

Aunque recalca que hace dos décadas no siguió de cerca lo que ocurrió en la capital de España, desvela que en conversación con un periodista de Cuenca esta misma semana descubrió que este momento a pocas horas del partido contra el Orense "es mucho más emocionante y trascendental".

"Quizá sea el momento más importante. El club viene prácticamente de desaparecer, de una situación muy complicada, y estamos hoy luchando por un ascenso a Primera RFEF", recalca.

En este punto, asegura que, en caso de conseguir el ascenso, el objetivo con el que se plantee la temporada "no va a dejar de ser menos ambicioso", aprovechando que todo el 'staff' ya sabe "cuál es el camino" y cada uno desempeña a la perfección "cada una de las diferentes parcelas".

Aunque Asensio fue "muy prudente" al inicio de la temporada, algo que choca con lo "ambicioso" que siempre ha sido, su primer cálculo era al menos conseguir estar en puestos de promoción.

"Ese sí era nuestro objetivo, quizá con menos convencimiento al principio. Pero cuando llegamos a Navidad, cambiamos al equipo y fichamos a varios jugadores, tuvimos un cambio radical. En el mes de enero ya sabíamos que era una obligación estar en 'play offs'", asevera, desvelando incluso que llegaron a plantearse aspirar a ganar la liga en su categoría.