Barbatona se prepara para la tradicional Romería al Santuario de la Virgen de la Salud

GUADALAJARA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La pedanía seguntina de Barbatona (Guadalajara) volverá a convertirse el próximo domingo, 14 de septiembre, en punto de encuentro de miles de fieles y devotos con motivo de la tradicional Romería al Santuario de la Virgen de la Salud, marcha de unos ocho kilómetros que parte desde la Catedral de Sigüenza para terminar en esta ermita.

La cita, profundamente arraigada en la vida religiosa de la Diócesis Sigüenza-Guadalajara, constituye cada año un momento de fe, oración y gratitud en torno a la patrona espiritual de la salud, tal y como han apuntado a Europa Press fuentes de la Diócesis Sigüenza-Guadalajara.

Durante estos días previos, el santuario acoge la solemne Novena en honor a la Virgen, una preparación espiritual que desembocará en la gran jornada del domingo.

La programación litúrgica incluirá diversas celebraciones eucarísticas, entre ellas la misa central, que será presidida por el obispo diocesano. Ya por la tarde, la comunidad se reunirá nuevamente en el templo para participar en la procesión con el rezo del Santo Rosario, seguida de la Salve cantada en honor a la Virgen, poniendo así el broche de oro a una jornada marcada por la devoción y la tradición.

La Romería de Barbatona es, año tras año, una ocasión en la que los fieles acuden para poner en manos de la Virgen sus súplicas más íntimas, especialmente aquellas relacionadas con la salud, así como para expresar su agradecimiento por favores recibidos.

En un ambiente de fe compartida, Barbatona se prepara para acoger a peregrinos y devotos que, con esperanza renovada, acudirán a encontrarse con la Madre de la Salud en una jornada también de encuentro familiar en la que familias y amigos suelen comer en el campo y pinares de la zona y disfrutar del buen tiempo que suele hacer este mes.