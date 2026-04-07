Las Batallas de Órganos de la Catedral de Toledo tendrán carácter bianual con un ciclo en primavera y otro en otoño - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y la presidenta de la Diputación, Conchi Cedillo, han firmado este martes el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Toledo, la institución provincial y la Real Fundación para la celebración de las Batallas de Órganos, durante la presentación de esta cita cultural en la Catedral Primada, junto al deán de la Catedral, Juan Pedro Sánchez Gamero; el presidente del Patronato de la Real Fundación, Jesús Carrobles; y el director del Festival de Música El Greco, Juan José Montero.

Gracias a la firma de este convenio, las Batallas de Órganos tendrán un carácter bianual, con un ciclo en primavera y otro en otoño. La primera de las batallas se celebrará el 11 de abril en la Catedral Primada y estará dedicada a Fernando III El Santo, quien puso la primera piedra de la Catedral gótica junto al arzobispo Jiménez de Rada, y contará con los organistas; Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, Marc Pinardel, Samuel Liégeon y Juan José Montero.

La segunda tendrá lugar el 25 de abril, y estará centrada en el Corpus Christi, con la actuación de los organistas; Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, Carlo María Barile, Rui Soares y Juan José Montero.

Velázquez ha destacado el carácter único de las Batallas de Órganos, que volverán a reunir en Toledo a los mejores organistas del mundo, "un evento ya consolidado como cita imprescindible en la agenda cultural que se celebra en el principal monumento de la ciudad y el más visitado".

En este sentido, el alcalde ha subrayado la importancia de la colaboración institucional para seguir impulsando iniciativas como ésta de carácter internacional, "que trascienden", y en un año muy especial para Toledo.

Por ello, Velázquez ha señalado que este año las Batallas de Órganos serán especialmente significativas, ya que, además, se incorpora la Lira del Cielo, un instrumento único que refleja que "en Toledo no solamente conservamos el patrimonio, sino que recuperamos patrimonio abandonado, en este caso musical que era desconocido, para escuchar acordes que hace más de 300 años no se escuchaban".

De su lado, el director artístico del Festival ha señalado que "Toledo ha elevado su visión cultural dentro del panorama musical europeo y son muchos los organistas que quieren venir a tocar aquí".

También el presidente del Patronato de la Real Fundación, Jesús Carrobles, ha señalado que las Batallas de Órganos, se han convertido en un referente "y hacen que la oferta cultural de Toledo esté al nivel que debe estar".

DIPUTACIÓN DUPLICA SU APOYO ECONÓMICO

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha anunciado que la Institución provincial duplica su apoyo económico a la XXIX Batalla de Órganos de Toledo para garantizar la continuidad del festival.

"Creemos firmemente en la cultura como motor de desarrollo, como generadora de oportunidades y como elemento que cohesiona y da identidad a nuestros pueblos", ha afirmado, remarcando que iniciativas como esta "es apostar por Toledo, por su talento y por su proyección".