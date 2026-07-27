Bellido alerta de crecimiento de perfiles falsos dedicados a "mentir, difamar y complicar" la situación de los incendios

Terreno quemado por el incendio forestal en La Mierla. - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes autonómicas, Pablo Bellido, ha alertado de que se ha detectado un crecimiento de "decenas de perfiles de intoxicadores" en las redes sociales que se han dedicado "a mentir, a difamar y a complicar las cosas" en los incendios forestales que ha sufrido la región.

Bellido, en declaraciones a los medios en una rueda de prensa celebrada este lunes, ha explicado que él, en su condición de presidente del Parlamento regional, ha estado "menos encima" de la parte en la que se han tomado las decisiones pero sí que ha participado en un "monitoreo" de lo que sucedía en redes sociales, ideado por si se detectaba "alguna emergencia o necesidad" que no llegase a las autoridades por las vías habituales.

Así, ha explicado que estos perfiles se han dedicado a "intentar movilizar a gente cuando no hacía falta", lo que ha provocado que "muchas personas, de buena fe, han reproducido bulos que se han creado por perfiles falsos".

Asimismo, ha asegurado que "lamentablemente", algunas de las palabras que se reproducían en este tipo de cuentas en redes sociales posteriormente "aparecían en boca" de políticos.

Por todo ello, ha agradecido a las autoridades que han ayudado a la extinción del fuego y lamentado "aquellos que o bien han creado perfiles falsos o se han hecho eco y no pretendían contribuir a la seguridad ciudadana y la extinción del incendio".

"Puede ser muy tentador para algunas personas que no tengan valores poder arrimar el ascua a su sardina pero, cuando se trata de proteger a la población, estos comportamientos no los puedo calificar de decentes y los tengo que condenar públicamente", ha enfatizado.

"DOLOR EXTREMO"

Por otra parte, ha manifestado su "dolor extremo" por estos incendios, especialmente por los ocurridos en La Mierla y Selas, en la provincia de Guadalajara", que han causado una "situación desgarradora en términos emocionales".

"Cualquier persona que quiera a la Sierra Norte, que quiera a esos pueblos y esas gentes, no puede sentir más que un dolor extremo", ha remarcado.

Sin embargo, también ha mostrado su "satisfacción" por el funcionamiento del dispositivo de extinción y seguridad que "ha conseguido salvar todas las vidas, salvar todos los pueblos y también salvar la actividad ganadera y los animales". "Y eso es un éxito en la gestión que atribuyo a los dispositivos que ha habido presentes", ha apostillado.

Así, ha insistido en que los servicios públicos y privados "han funcionado muy bien", deseando que sea igual en los incendios de Almorox y del Valle del Tiétar.