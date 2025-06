Bellido asegura que Paco Núñez "no tiene credibilidad" para hablar de corrupción: "No expulsó a Cospedal del PP"

GUADALAJARA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de PSOE Guadalajara, Pablo Bellido, ha querido salir al paso de las últimas declaraciones del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, en Guadalajara, apuntando que no "tiene la más mínima credibilidad al no haber expulsado a María Dolores de Cospedal, a pesar de haber aparecido grabaciones gravísimas, incluso diciendo que hay que matar a un fiscal", como se ha publicado esta misma semana. Es más, Bellido ha resaltado que el propio Núñez no sólo defiende a la que fuera secretaria general del PP nacional y presidenta del PP regional, sino que la considera su "referente", lo que, por tanto, "le desacredita".

Bellido, que hoy ha asistido a la Asamblea de la Agrupación Local del PSOE de Azuqueca, ha reseñado, a preguntas de los periodistas, que las palabras de Núñez "no me suelen preocupar pero particularmente menos si habla de corrupción porque tendría mucho más que callar teniendo en cuenta de dónde viene", según ha informado el PSOE en nota de prensa.

No obstante, ha insistido en la importancia de que el Partido Socialista esté a la altura de lo que se espera como organización política. "El Partido Popular no expulsa y nosotros sí, pero el umbral tiene que estar a la altura de nuestra historia, nuestra trayectoria y nuestra tradición y a la altura de los hombres y mujeres que forman parte del Partido Socialista y sus valores de defensa de la igualdad, la solidaridad, la justicia social", ha aseverado el dirigente socialista.

El secretario general de PSOE Guadalajara ha manifestado ver el futuro con "preocupación", aunque con esperanza de que entre "todas y todas podamos volver a recuperar la confianza de la ciudadanía".

"No conozco a ningún socialista que no tenga el corazón roto porque ni el PSOE ni España se merecen esto, ni los miles de militantes del Partido Socialista que son hombres y mujeres decentes que trabajan con toda la ilusión por intentar construir una sociedad mejor, con valores", ha asegurado el propio Bellido quien, además, ha recordado que los principios del PSOE se basan en servir a la ciudadanía, atender a quien más lo necesita así como en defender valores como la igualdad, la justicia social y la solidaridad.

"Tenemos que ser absolutamente contundentes con la corrupción, contra el machismo, contra comportamientos indeseables dentro de un partido que tiene casi 150 años de vida y que ha escrito las páginas más brillantes de nuestra historia".