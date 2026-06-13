Bellido contrapone el "modelo de éxito" de Page en C-LM frente al "modelo del caos" Núñez

El secretario general del PSOE de Guadalajara, Pablo Bellido - PSOE

GUADALAJARA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Guadalajara, Pablo Bellido, ha destacado este sábado el "modelo de éxito" del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que día tras día genera buenas noticias para el progreso y crecimiento de la región, frente al "modelo del caos" del presidente regional del PP, Paco Núñez, que se basa "en decir siempre no a todo lo que beneficie a la ciudadanía".

Bellido ha hecho estas declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un acto comarcal del PSOE en el municipio guadalajareño de Tortuera, afirmando que hoy día en Castilla-La Mancha "se confrontan claramente dos formas contrapuestas de gobernar la región".

El dirigente socialista ha asegurado que el proyecto liderado por García-Page "es sinónimo de progreso, crecimiento económico y atracción de empresas", traduciéndose, por ejemplo, en los mejores datos históricos de afiliación a la Seguridad Social, en un incremento constante de la población, junto al "sostenimiento blindado" de los servicios públicos de sanidad, políticas sociales y educación.

Bellido ha puesto como ejemplo de estos dos modelos enfrentados la forma de atender las necesidades del área educativa, poniendo en valor el plan de ayudas del Gobierno de Page destinado a los ayuntamientos para la climatización de los centros escolares, una competencia municipal que, ha afirmado, "ahora cuenta con respaldo financiero regional para combatir las altas temperaturas".

Sin embargo, ha lamentado que la respuesta del presidente regional del PP, Paco Núñez, haya sido "dar la instrucción a sus alcaldes de rechazar estas subvenciones", provocando que algunos municipios hayan solicitado cuantías mínimas y otros, de manera extrema, hayan renunciado por completo a mejorar sus colegios, ha informado el PSOE en nota de prensa.

Bellido ha calificado de "incomprensible", por ejemplo, la postura de la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, señalando que "no ha pedido nada" y que "prefiere que los niños, las niñas y sus enseñantes se asen de calor a pesar de las altísimas temperaturas".

El líder socialista guadalajareño ha criticado que el equipo de Gobierno de la capital alcarreña, como han hecho otros municipios gobernados por el PP, no solo rechace dedicar fondos propios a estas inversiones urgentes, "sino que actúe por sectarismo político al bloquear deliberadamente las ayudas del Gobierno de Emiliano García-Page".

Esto, a su juicio, demuestra claramente que el modelo del PP "se basa únicamente en el caos y en decir que no a todo lo que beneficie a la ciudadanía", ha concluido.