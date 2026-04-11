Bellido cree que se aprobará el Estatuto "cuando lleguen elecciones y C-LM diga al PP que con Núñez, a ningún sitio"

El secretario provincial del PSOE de Guadalajara, Pablo Bellido. - PSOE

GUADALAJARA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Guadalajara, Pablo Bellido, ha denunciado la "traición" del presidente del PP regional, Paco Núñez a Castilla-La Mancha, afeándole que "elija primero al Partido Popular y luego lo demás", como, a su entender, lleva demostrando desde hace días con las visitas continuas de los líderes 'populares' nacionales a esta tierra.

Tras asegurar que el líder del PP "no está haciendo oposición al gobierno regional, sino a la sociedad de Castilla-La Mancha", se ha mostrado convencido de que "cuando lleguen las elecciones, y la sociedad de Castilla-La Mancha le diga claramente al PP que, con Núñez a ningún sitio, conseguiremos aprobar el Estatuto de Autonomía", .

Antes de la reunión del Comité provincial del PSOE de Guadalajara, ha sostenido que el hecho de que se acompañe en Castilla-La Mancha de líderes del PP que vienen a decir que se necesita más agua en la Comunidad Valenciana que aquí, "es el colmo de la desfachatez".

"Nos traicionó con el Estatuto y nos traiciona de nuevo con el agua. Y nos traicionará siempre que pueda porque lo único que le interesa es que no le muevan la silla, seguir siendo el que pierde las elecciones en Castilla-La Mancha", ha trasladado, según informa el partido.

Bellido ha contrapuesto la gestión del presidente Page con la actitud de Núñez y ha apuntado a la falta de compromiso de este último con el territorio.

"Frente a la protección, frente al cariño de Emiliano García-Page, la desatención y la traición de Núñez, que es muy poco responsable con las personas que le eligieron en su momento, porque no está haciendo oposición al gobierno regional, sino a la sociedad de Castilla-La Mancha", ha criticado.

"Cuando lleguen las elecciones y la sociedad de Castilla-La Mancha le diga claramente al PP que, con Núñez a ningún sitio, estoy convencido de que conseguiremos aprobar el Estatuto de Autonomía que tanto demanda, que tanto desea y tanto sueña la sociedad de Castilla-La Mancha", ha concluido.