Bellido destaca la colaboración público-privada ha hecho que C-LM y Guadalajara sean "punteras" en turismo

El presidente de las Cortes junto al presidente regional en su visita al expositor de la región en la Feria Internacional de Turismo (Fitur). - SERGI HEVIA

TOLEDO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha considerado que "el trabajo coordinado entre las instituciones y la colaboración público-privada han conseguido que el turismo de Castilla-La Mancha y de la provincia de Guadalajara sean punteros en España" y se hayan registrado cifras récord a lo largo del último año.

Así lo ha expresado durante su visita al expositor de la región en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en el Pabellón 7 de Ifema en Madrid, coincidiendo con la jornada de apertura, dedicada al Día de Guadalajara. "No estamos los primeros por casualidad sino porque se ha hecho un trabajo coordinado", ha subrayado Bellido, quien se ha referido a que el hecho de que la región encabece los indicadores de confianza empresarial se traslada también al sector del turismo, según ha informado el Parlamento autonómico en nota de prensa.

Así, ha agradecido la labor de "todos los actores que hacen posible este crecimiento turístico: empresarios turísticos, hosteleros, medios de comunicación en su labor de difusión y también la colaboración entre las diferentes administraciones".

"El paisaje y el patrimonio estaban ahí, pero había que ponerlos en valor y es lo que en la provincia de Guadalajara están haciendo el Gobierno regional de Emiliano García-Page, la Diputación de Guadalajara presidida por José Luis Vega y los ayuntamientos", ha señalado Bellido para explicar que los datos turísticos estén resultando "espectaculares" y que, de manera general, la fórmula de colaboración público-privada y entre instituciones "da sus frutos porque Castilla-La Mancha y Guadalajara son punteras en el turismo de España".

El presidente de las Cortes Regionales también ha confiado en que 2026 continúe en la misma línea: "Probablemente en 2026 nos convirtamos en España en primer destino turístico, pero siendo buenos en todo el país, Guadalajara es una provincia que crece por encima del resto y acabamos de tener uno de los mejores años de turismo rural, lo que se traduce en más empleo, más riqueza y población".

Aún así, ha confiado en que el turismo regional siga promocionando su potencial en ferias como la de Madrid y que "tengamos la ambición de colocar estos destinos fuera de nuestras fronteras e internacionalizarlo porque aquí hay margen de crecimiento".

Bellido ha participado en el primer acto del expositor de la región en Fitur junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y al presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, una presentación que ha enmarcado en el ambiente de luto oficial por los accidentes de tren de estos días, lo que ha hecho que esta primera jornada se esté viviendo "con un sentimiento agridulce, de solidaridad con las víctimas y, a la vez, de reivindicación de un trabajo bien hecho".

En estas primeras horas en la feria ha habido representación de los tres grupos parlamentarios PSOE, PP y Vox en el expositor castellanomanchego, que este jueves continúa ofreciendo su oferta con la programación correspondiente al Día de Cuenca.