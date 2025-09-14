Bellido (PSOE) pide al PP que "deje de mentir" y garantiza que con Page las urgencias rurales "jamás se cerrarán"

GUADALAJARA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de PSOE Guadalajara, Pablo Bellido, ha pedido al Partido Popular que "deje de mentir y crear zozobra en la población" con el tema de las urgencias rurales. Bellido ha hecho estas declaraciones al hilo de los reiterados mensajes de dirigentes 'populares' en los que afirman que están en peligro varios puntos de atención sanitaria urgente en la región y en la provincia de Guadalajara.

"Jamás el Gobierno de Emiliano García-Page va a cerrar urgencias rurales y jamás va a recortar en Sanidad", ha afirmado, al tiempo que ha recordado que desde que García-Page es presidente su Gobierno se ha dedicado "a contratar más profesionales que nunca; a hacer más infraestructuras sanitarias, empezando por hospitales como el de Guadalajara; a mejorar la tecnología disponible y, en definitiva, a cuidar la sanidad pública".

El secretario general de PSOE Guadalajara ha señalado también que el Partido Popular es consciente de que sus afirmaciones no son verdad y que "lo único que quieren es confundir a la población para que piensen que todos somos como ellos". En este sentido, ha recordado que cuando el presidente del PP, Francisco Núñez, era alcalde de Almansa hizo unas declaraciones en las que pedía que el hospital de su pueblo fuese privatizado.

"Es evidente que si Paco Núñez fuese presidente de Castilla-La Mancha, cosa que no va a suceder, se cerrarían urgencias, se pararían las obras de las infraestructuras sanitarias y se despedirían profesionales", ha indicado, al tiempo que ha sido tajante al afirmar que "como el presidente de Castilla-La Mancha es Emiliano García Page, que toda la población esté tranquila, que en Castilla-La Mancha no va a haber ni un solo recorte sanitario y mucho menos en las urgencias rurales".

Bellido ha lamentado la actitud de un Partido Popular "alineado con la mentira, que quiere sembrar la confusión entre la población y, de paso, parecerse cada día más a Vox" y ha recordado que tanto en Andalucía como en Castilla y León o en la Comunidad de Madrid "están destrozando la sanidad desde los gobiernos y cerrando urgencias y por esa razón quieren que la población de Castilla-La Mancha piense que aquí va a suceder lo mismo". Al mismo tiempo, ha descartado esta posibilidad de manera tajante, reiterando que "Emiliano García-Page tiene un compromiso con la sanidad pública de esta tierra, tiene un compromiso con los pueblos de esta tierra, tiene un compromiso con los hombres y mujeres de Castilla-La Mancha".

Bellido ha hecho estas declaraciones durante su participación en las fiestas de Mondéjar, donde ha asistido en su condición de presidente de las Cortes para acompañar al alcalde de la localidad, José Luis Vega, y al resto de la Corporación municipal en uno de los días grandes del municipio. "Las fiestas de nuestros pueblos son un espacio de convivencia vecinal y tenemos que esforzarnos con nuestros discursos y nuestras actitudes en favorecer la concordia y no en sembrar zozobra y malestar con bulos", ha señalado.