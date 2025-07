Bellido resalta la aprobación del Estatuto y que la mitad de las leyes hayan salido "con consenso de PSOE y PP"

TOLEDO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha hecho balance de actividad parlamentaria e institucional del cuarto periodo de sesiones destacando la aprobación del Estatuto de Autonomía y de otras cuatro nuevas normativas, alcanzando las 15 en el ecuador de la legislatura, "la mitad de ellas con consenso de PSOE y PP".

Una actividad que se complementa con la política de puertas abiertas a la sociedad, con cifras destacables como los más de 7.000 visitantes en el programa de Cortes Abiertas y más de 1.300 en plenos sociales y actos institucionales en esta primera mitad de la XI Legislatura, han informado las Cortes en nota de prensa.

El cuarto periodo de sesiones ha finalizado su actividad parlamentaria con la celebración de 38 reuniones de la Junta de Portavoces y de la Mesa --una de ellas itinerante, en Campo de Criptana--; nueve comisiones y doce sesiones plenarias, la última el jueves y una de ellas la que abordó el debate y la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía, con intervención del presidente Emiliano García-Page y el visto bueno a esta profunda reforma, con los votos de PSOE y PP.

El semestre ha registrado además otras cuatro leyes: las del Consejo social de la Universidad de Castilla-La Mancha, la de Medidas Administrativas y Tributarias, también conocida como 'acompañamiento de Presupuestos'; la de Representatividad de las organizaciones agrarias; y la de Simplificación, agilización y digitalización administrativa.

Se llega así al ecuador de la legislatura con 15 leyes, de las que siete lo han sido con el voto de 29 de los 33 escaños, PSOE más PP. Bellido ha resaltado como "un elemento bastante positivo" que la mitad de las nuevas normativas hayan contado con el respaldo del 90% de la Cámara. No obstante, sólo ha habido una votación por unanimidad en este periodo de sesiones y no han salido adelante declaraciones institucionales hasta hace no tanto habituales.

"Podríamos decir que la legislatura se está definiendo por el consenso si no fuese porque estaríamos obviando un elemento que me molesta y que me perturba: se han roto los consensos en aspectos fundamentales como la defensa de los derechos humanos, caso de la igualdad de género y la infancia, en una decisión de Vox que impide alcanzar cualquier acuerdo en esta materia y que lancemos así un mensaje unitario a la sociedad en aspectos determinantes para la vida social y la convivencia", ha reflexionado Bellido.

El presidente de las Cortes regionales se ha referido al clima político que se vive en San Gil respecto del contexto nacional: "Las formas en sede parlamentaria han sido correctas y adecuadas, sin la infección de la política nacional que lamentablemente se ha instalado en muchos otros parlamentos autonómicas y plenos municipales".

Pese a este reconocimiento a los grupos, ha extendido su solicitud de buenos modales "no solamente a la labor que se desarrolla en las Cortes sino también a las intervenciones que hacemos en ruedas de prensa, entrevistas y redes sociales", en una referencia a la necesidad de "limitar la propagación de mensajes de odio que debilitan la convivencia y ponen en riesgo la salud democrática" y, a la vez, a "no faltar a la verdad" para hacer acusaciones incluso a "personas honestas" para obtener rédito político.

En el balance parlamentario, Bellido ha subrayado también la labor de control al Gobierno, con 35 intervenciones del Consejo de Gobierno en Pleno y más de 1.400 preguntas orales y escritas respondidas a la oposición entre enero y julio.

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

En el balance de actividad institucional, Bellido se ha referido a los avances para "tener un parlamento más igualitario, feminista y accesible", con programación especial por el 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres; ampliación de las medidas de accesibilidad; o la celebración de actos institucionales y plenos sociales con colectivos, de los que se ha alcanzado ya la cifra de 28 eventos a lo largo de la legislatura, con asistencia y participación de más de 1.300 personas, una función de "escucha a la sociedad por parte de sus representantes que enriquece la labor parlamentaria".

Del mismo modo, el presidente de la Cámara Autonómica ha destacado el programa 'Cortes Abiertas' que permite a la ciudadanía conocer la sede del parlamento con visitas guiadas concertadas o en jornadas periódicas de puertas abiertas.

Este semestre lo han hecho ya más de 1.800 personas, con lo que en esta primera mitad de legislatura han pasado ya más de 7.000 por 'Gilitos', como también se conoce en Toledo al histórico edificio junto al Río Tajo.

La actividad institucional se ha completado este semestre con eventos como la celebración del Día de la Región y de días destacados como el del Orgullo LGTBI; la participación en plenarios de las conferencias de asambleas regionales de Europa y España en Bruselas y Madrid; la colaboración con las universidades y con entidades sociales como la Real Fundación de Toledo y la Fundación Española de Seguridad Vial; la adhesión a la candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura 2031; la acogida de jornadas universitarias, de debates de estudiantes y de asociaciones en el Salón de Penos; y la amplia labor de representación institucional en diferentes puntos del territorio regional, español e incluso extranjero, como la Expo Universal de Osaka.