Bloquean 74.800 euros procedentes de dos estafas cometidas por suplantación de correo electrónico empresarial

ALBACETE, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha logrado bloquear 74.800 euros procedentes de dos estafas cometidas mediante la modalidad conocida como BEC (Business Email Compromise), basada en la suplantación de correos electrónicos empresariales, que fueron denunciadas en la Comisaría Provincial de Albacete.

La primera de las investigaciones se inició tras la denuncia presentada por el gerente de una empresa con sede en Albacete, quien manifestó haber recibido un correo electrónico en el que se adjuntaba una factura por importe de 47.190 euros, correspondiente a la compra de maquinaria industrial previamente acordada.

Al tratarse de una operación comercial legítima, la empresa procedió al pago del importe íntegro a la cuenta bancaria indicada en la factura. Posteriormente, comprobó que la dirección de correo electrónico había sido manipulada y que el número de cuenta bancaria no correspondía al proveedor real, tratándose de un fraude, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

En el segundo caso, la denuncia fue presentada por un vecino de Albacete, quien manifestó haber ordenado una transferencia de 30.000 euros en el marco de una relación comercial legítima, sin saber que las comunicaciones electrónicas habían sido previamente intervenidas por terceros. La víctima detectó la anomalía al comprobar que el importe no había llegado a su destinatario real.

Nada más tener conocimiento de los hechos, los investigadores realizaron gestiones urgentes con las entidades bancarias implicadas, logrando en ambos casos el bloqueo del dinero --44.800 euros en el primer caso y 30.000 en el otro-- antes de que los estafadores lo retirasen o lo transfiriesen a otras cuentas.

Con esta rápida intervención policial se ha logrado asegurar la mayor parte del importe defraudado, evitando un grave perjuicio económico para las víctimas y frustrando la finalidad lucrativa del fraude.

Ambas investigaciones continúan abiertas para identificar a los autores de estas estafas, detectar y bloquear aquellas cuentas de las que dispone este entramado criminal para desviar el dinero defraudado e identificar a otros posibles perjudicados que podrían estar por toda la geografía nacional.

Esta estafa, denominada como BEC o Business Email Compromise consiste en el acceso ilícito o la falsificación de comunicaciones electrónicas entre empresas, alterando facturas o instrucciones de pago con el fin de engañar a la víctima para que realice transferencias y desviar los fondos a cuentas controladas por los autores.

La Policía Nacional recuerda a empresas y profesionales la importancia de verificar por vía telefónica o presencial cualquier cambio en los datos bancarios de proveedores, especialmente cuando se trate de pagos de elevado importe, así como reforzar las medidas de ciberseguridad en las comunicaciones corporativas y establecer procedimientos estrictos para realizar transferencias bancarias, poniendo especial cuidado en aquellas solicitudes de pago que no tengan previstas o sean urgentes.