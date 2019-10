'Blue Jeans', Begoña Oro y Víctor del Árbol estarán en Ciudad Real para celebrar el Día de la Biblioteca

Publicado 15/10/2019 14:21:02 CET

Las bibliotecas municipales de Ciudad Real conmemorarán el Día de la Biblioteca el día 24 de octubre con encuentros con escritores como 'Blue Jeans', Begoña Oro y el premio Nadal, Víctor del Árbol, así como con actividades para fomentar el conocimiento sobre la decena de bibliotecas municipales con que cuenta la capital.

El concejal de Bibliotecas, Nacho Sánchez, ha dado a conocer este martes esta programación, que arrancará este miércoles, 16 de octubre, a las 18.30 horas en el Salón de Conciertos del Centro Cultural Antiguo Casino con la entrega de premios del III Concurso Local de Booktubers, que cuenta con la participación de la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real.

El concejal ha recordado que cada 24 de octubre desde 1997 se conmemora este Día de la Biblioteca por la destrucción de la Biblioteca de Sarajevo, incendiada en 1992, a propuesta de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil y el Ministerio de Cultura.

Para conmemorar este día en Ciudad Real, el 17 de octubre a las 18.00 horas en el Salón de conciertos del Centro Cultural Antiguo Casino, habrá un encuentro con el escritor juvenil Francisco de Paula Fernández 'Blue Jeans', con la colaboración y participación de la Biblioteca Pública del Estado de Ciudad Real.

'Blue Jeans' es un escritor español superventas entre los adolescentes, autor de género romántico dirigido a jóvenes. Su carrera de escritor comenzó en su blog, donde publicó por capítulos su primera novela 'Canciones para Paula'.

Este año también ha publicado '¿Sabes que te quiero?', y en el 2011 'Cállame con un beso', el último libro de esta trilogía dirigida a lectores adolescentes. Después de su exitosa trilogía, 'Blue Jeans' pasó a la Editorial Planeta, donde ha salido su serie 'El club de los Incomprendidos'.

Al día siguiente, el 18 de octubre, a las 18.00 horas, el mismo escenario acogerá el encuentro con la escritora infantil y juvenil zaragozana Begoña Oro, autora de numerosas obras como 'Rasi quiere volar', 'Pomelo y Limón', 'Las abuelas chanchulleras', 'Cuentos bonitos para quedarse fritos', 'Cuentos de amor para un mundo mejor' o 'Un cumpleaños de altura'.

El 24 de octubre, Día de la Biblioteca, se llevarán a cabo diversas actividades especiales. Por la mañana, diferentes centros de enseñanza de Ciudad Real visitarán las bibliotecas para dar a conocer los programas de animación a la lectura que se llevan a cabo en ellas. Por la tarde, entre las 17.30 y 19.30 horas con 'Conoce tu biblioteca' se realizarán distintas actividades encaminadas a la difusión de los servicios que se prestan a los vecinos y vecinas de Ciudad Real.

Por último, el 25 de octubre, a las 18.00 horas, también en el Salón de Conciertos del Centro Cultural Antiguo Casino, el Premio Nadal Víctor del Árbol mantendrá un encuentro con los integrantes de los clubes de lectura municipales de Ciudad Real, con la colaboración de la Asociación de Industrias Culturales y Científicas de Ciudad Real.

El concejal ha animado a todos los vecinos a acercarse a la lectura, especialmente a los hombres, "porque el leer nos hace, si no más sabios, nos hace más libres, porque la lectura nos proporciona un viaje no solo intelectual, sino a través de los sentidos, para acercarnos a las cosas que no son tangibles en nuestro día a día, a poder desarrollar la imaginación y a ser mejores".